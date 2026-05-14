Agricultores y ganaderos de CyL, rotundos por San Isidro: “Hay riesgo claro y real de que el cereal desaparezca”

Este viernes, 15 de mayo, los agricultores de Castilla y León van a celebrar su patrón: San Isidro, con las habituales procesiones y bendiciones de los campos que “todavía están muy arraigadas en nuestro territorio”.

Desde Asaja Castilla y León apuntan que los vaticinios “sobre la evolución de la cosecha de cereal este año quedan casi aparcados” frente al “tema que preocupa al sector” que no es otro que el de su “difícil futuro, presionado por los altos costes y los bajos precios que obtiene por su producción”.

Asaja añade que en estos se momentos se “presentaría una cosecha de cereal media” que en Castilla y León “supondría algo más de seis millones de toneladas”.

“Aunque las lluvias de las últimas semanas han mantenido las esperanzas, se observa gran desigualdad según comarcas e incluso zonas muy cercanas, con una merma en el crecimiento de la espiga”, añaden desde la organización agraria.

Añaden que el tiempo “ha sido irregular desde la sementera y a lo largo de toda la campaña, en la que han alternado periodos de lluvia con otros muy secos, especialmente el mes de marzo y hasta mediados de abril”.

“De lo que ocurra en la segunda quincena de mayo y las primeras semanas de junio dependerá que se supere la media de producción o se quede al ras: olas de calor antes de tiempo podrían dar al traste cualquier expectativa”, afirman desde Asaja.

Añade que “tampoco hay abundancia de forrajes y los cultivos de primavera tanto en secano como en regadío” y “están retrasados o incluso hay parcelas que todavía están pendientes de ser sembradas”.

“Lo que sí está plenamente garantizado es el agua para el riego, y los pastos también se presentan bien y deberían aguantar hasta entrado el verano, salvo que el calor sea extremo”, añaden.

Desde Asaja añaden que “el mayor problema es la dramática falta de rentabilidad de los cereales que enlazan varias campañas de pérdidas para las explotaciones de Castilla y León.

Donaciano Dujo señala: “Hemos sido y aún somos el granero de España, pero si no cambia nada en poco tiempo seremos solo un desierto, hay un riesgo claro y real de que desaparezca la agricultura cerealista tal como la hemos conocido”.

Por este motivo el próximo miércoles 20 de mayo el sector vuelve a las calles, en una convocatoria en unidad de acción de las organizaciones profesionales agrarias. “El gobierno de Castilla y León lleva en funciones casi desde que sembramos. El Gobierno de Pedro Sánchez se ocupa de salvar sus trastos y la Unión Europea solo espera a que escampe el panorama mundial. Así que tenemos que ser los propios agricultores y ganaderos los que defendamos lo nuestro, si puede ser con alguna mano que nos eche San Isidro”, concluye Dujo.