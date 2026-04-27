Nueva ayuda de la Junta para compensar las dificultades de recogida de leche en zonas de montaña de Castilla y León

Concentración de ganaderos de leche para protestar por el precio. Fotografía: David Arranz / ICAL.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha anunciado que va a poner en marcha una nueva línea de ayudas que va destinada a compensar los costes adicionales derivados de la recogida de leche en zonas de montaña de Castilla y León.

El objetivo para por garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural a explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en esas zonas.

Una nueva medida, cuyas bases reguladoras han sido publicadas este lunes, 27 de abril, en el Boletín Oficial de Castilla y León que busca paliar las dificultades de recogida de leche en estas zonas.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de la Comunidad.

Su finalidad es compensar parcialmente estos costes adicionales y evitar que repercutan negativamente en el precio que perciben los productores.

Sistema de puntos

La ayuda, de carácter anual y acogida al régimen “de minimis”, se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos.

Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, así como la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación.

Tramitación electrónica

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica, Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

A través de la aplicación electrónica "Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)" aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios.