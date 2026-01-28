Javi (31), ganadero con 120.000 pollos en un pueblo, mira de reojo Mercosur: “Al mes gastamos 20.000 €”

Javier en su granja de Cogeces del Monte con uno de los pollos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El campo de Castilla y León, más unido que nunca, va a volver a las calles de Valladolid este jueves, 29 de enero, para protestar por la “situación límite que vive”. En Unidad de Acción, UCCL Valladolid, Asaja Valladolid. Alianza UPA-COAG de Valladolid, Unaspi y Por la Unión del Campo han convocado una tractorada para esa jornada por las calles de la ciudad del Pisuerga.

Una protesta que se va a unir a la convocatoria nacional que va a tener lugar esa fecha en toda España y que “pretende que la voz del campo se escuche más fuerte que nunca en todos los rincones del país” porque las organizaciones agrarias quieren “salud y no quieren a Mercosur”.

“Está previsto que, ante la gravedad de la situación, gran parte del sector acuda a esta convocatoria que puede ser histórica en la ciudad”, apuntan, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, los convocantes.

Este periódico habla con Javier Velasco Alonso, un ganadero vallisoletano, de solo 31 años, que nació en Cogeces del Monte, a 45 kilómetros de la capital pucelana, donde cuenta con una granja en la que, junto a otro socio, se dedica a la ganadería y a la agricultura.

“Esta tractorada viene a ser una continuación de lo que venimos pidiendo que son los precios justos y el no a Mercosur. Una cosa buena del sector agrícola es que cuando la cosa se pone difícil, siempre hay unidad de acción. Hay compañerismo”, indica el joven.

Este periódico charla con él para conocer su historia y saber lo que opina de Mercosur, después de participar en las últimas concentraciones con el resto de los profesionales del sector.

Javier, ganadería y agricultura

“Me defino como un joven apegado a su pueblo. Que le gusta lo rural. Una persona trabajadora y optimista. De pequeño, todos queríamos ser lo que veíamos en casa y, en la mía, la agricultura estaba muy presente. Mi futuro estaba definido”, apunta Javier.

El de Cogeces del Monte completó sus estudios de secundaria para, posteriormente, sacarse un Grado Medio de Formación Profesional. Disfruta con sus amigos, con el deporte, dándose un paseo por los sembrados y viendo, sentado en su granja, crecer a los animales.

“Tengo una sociedad que está formada por otro socio, de 33 años y por mí, que tengo 31. Socios solidarios que conjugamos la agricultura y la ganadería. Venimos de la tercera generación de trabajadores del campo. Recuerdo que, con 10 años fue la primera vez que mi padre me dejó montar un tractor”, asegura nuestro protagonista.

Fue a los 16 cuando compaginó sus estudios con el trabajo ganadero y, desde hace ocho años, con su socio, se dedica, en cuerpo y alma, a la granja con la que cuentan en Cogeces del Monte, junto a su socio.

Una granja en Cogeces con 120.000 pollos

“Contamos con una granja moderna y sofisticada de 120.000 pollos de engorde en régimen de integración. Trabajamos para una empresa nacional absorbida por una multinacional ucraniana en el pasado 2025. También gestionamos 500 hectáreas de secano con rotación de legumbre y girasol”, añade.

La comercialización de los cereales, el girasol y la legumbre se realiza a través de la cooperativa del pueblo.

“El trabajo en la granja es sacrificado aunque llevadero, son animales y no tornillos, así que de vez en cuando, enferman o tenemos problemas de digestibilidad por las materias primas de los piensos ya que no siempre son cereales nacionales. Por otro lado, el papeleo y los gastos cada año que pasa hay que dedicar más horas y más caros son los insumos. De estos papeleos y de los gastos en la explotación hablamos a continuación con él.

20.000 euros en gastos y mucho papeleo

“Cada día hay una tarea distinta dentro de lo cotidiano de cuidar a los animales u observar los sembrados. El trabajo de oficina, el papeleo, me gusta, pero desde los inicios cada año que pasa tenemos nuevas normas ambientales impuestas por la UE de registro documental telemático y manual obligatorio”, afirma nuestro entrevistado.

Señala que “estas normas nos cargan con responsabilidades, riesgos y residuos de los cuales nos hacen ser los únicos responsables y no debería ser así. La responsabilidad hay que repartirla y no se puede gobernar desde un despacho. Existe un exceso de burocracia que países de Mercosur, por ejemplo, no tienen y esto hace que resalte la crispación de quienes llevan dedicándose al agro toda una vida”.

“Escasea la formación y actualización de normativa tan cambiante año a año, lo que hace que vivamos continuamente en un estado de alarma de no saber si realmente las prácticas que estamos llevando son las que nos marcaron en el año en curso o han cambiado por un nuevo boletín de última hora propuesto por la Unión Europea”, apunta.

En cuanto a los gastos, no duda en apuntar que una granja moderna como la suya, con 120.000 pollos, entre “Préstamos, inversiones, seguros e impuestos” alcanzan una cuantía elevada expuesta y afectada por conflictos geopolíticos o pactos y normativa de la UE.

“Al mes gastamos 20.000 euros”, asegura.

Mercosur

Javier tiene claro que, de entrar en vigor, el acuerdo de Mercosur afectará más a la parte agraria de su negocio que a la avícola pero todo son suposiciones ya que nadie explica nada.

“No tiene sentido traer canales de vacuno, pollo congelado y miel, entre otros, con la cantidad de praderas que tenemos sin pastar, campos sin polinizar, y presumir de tiempo récord en el que podemos tener hoy en día carne fresca de pollo en la carnicería. Desde que se sacrifica el animal, apenas pasan unas horas y muchos ya están en la carnicería. Sectores de los que hablo, normativas y dejadez de la administración harán que carezcan de futuro y sean abandonados.

Javier se muestra “en contra” de este acuerdo y anima a unir a todos los sectores agroalimentarios para frenarlo “¡¡La unión hace la fuerza!!. Esperamos detener el acuerdo de Mercosur” y si no es detenerlo, que se apliquen cláusulas espejo finaliza.