Castilla y León tiembla ante el ‘súper jueves’ del campo con 10.000 tractores en las calles: recorridos e importantes cortes

Castilla y León vivirá este jueves 29 de enero una jornada de movilización agraria de gran alcance que afectará a toda la Comunidad Autónoma, con protestas, manifestaciones y tractoradas convocadas de manera coordinada en numerosas provincias, en lo que se ha denominado como el ‘superjueves’.

Agricultores y ganaderos volverán a salir a la calle de siete provincias de la Comunidad para advertir de la gravedad de la situación que atraviesa el sector primario y para alertar de las consecuencias que estas políticas pueden tener no solo para el campo, sino también para el conjunto de la ciudadanía.

Una situación de cortes de tráfico que recordará a la vivida el pasado año. Según las estimaciones de las organizaciones profesionales agrarias (opas) se espera que unos 10.000 tractores salgan a las calles de la Comunidad. “Las manifestaciones van a ser masivas”, advierten a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Será en siete de las nueve provincias ya que en Ávila se realizará el próximo 30 de enero y en Segovia el 2 de febrero. Sin embargo, desde la Subdelegación de Gobierno en Valladolid, corrigen algo la cifra y apuntan a que en la ciudad del Pisuerga se esperan unos 1.000 tractores y 1.000 personas en una duración estimada, como se ha indicado, de 8 horas.

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA, COAG y UCCL, en unidad de acción, lideran estas protestas con un mensaje claro y firme dirigido tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas: exigir una normativa comercial europea justa, basada en acuerdos equilibrados, con reciprocidad en las condiciones de producción y una estrategia real de cooperación y beneficio mutuo para todas las partes.

Uno de los ejes centrales de la movilización será la defensa de la Política Agraria Común (PAC), cuyos fondos se plantean reducir desde Europa. Las organizaciones agrarias insisten en que esta cuestión es una línea roja que no se puede consentir.

La PAC, subrayan, no es solo una política para agricultores y ganaderos, sino una herramienta clave para toda la sociedad europea, ya que garantiza el acceso a alimentos seguros, de calidad y a precios asequibles. Sin esta política agraria común, los precios finales para los consumidores serían sensiblemente más elevados.

Las OPAS han decidido llevar a cabo este acto de protesta sin cortes de tráfico intencionados, apelando de forma directa a la participación ciudadana, al entender que los problemas que denuncian trascienden al propio sector.

El anunciado recorte significativo de los fondos de la PAC, los acuerdos comerciales sin garantías, la excesiva burocracia administrativa y la dificultad del relevo generacional afectan no solo a los profesionales agrarios, sino al conjunto de la población.

En este sentido, los convocantes quieren hacer especial hincapié en que, aunque los principales perjudicados serán agricultores y ganaderos, los consumidores también saldrán perdiendo. “Por eso es muy importante que los políticos tomen nota de lo que ocurra mañana 29 de enero con esta movilización de Palencia y otras muchas que habrá en España, y por eso es tan importante que la sociedad participe y haga como suyo un problema que nos va a afectar a todos”, señalan desde las organizaciones convocantes.

Incidencia en el tráfico

Las movilizaciones se realizarán con tractores y a pie, por lo que se prevé una importante incidencia en el tráfico en las ciudades afectadas. Los participantes llegarán desde diferentes puntos, realizarán los recorridos establecidos y abandonarán las ciudades por las mismas vías de acceso utilizadas para la entrada.

Además de los cortes puntuales en las calles que formen parte de los recorridos y en las vías adyacentes durante el paso de los manifestantes, se registrará una mayor intensidad de circulación y posibles retenciones, especialmente en las zonas colindantes a los itinerarios previstos.

Palencia

Las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y UCCL de Palencia llevarán a cabo este jueves 29 de enero un acto de protesta muy visual por algunas de las calles más céntricas de la capital. La movilización contará con la participación de agricultores, ganaderos y consumidores, además de una tractorada infantil, que simbolizará la incertidumbre que sufre actualmente el sector agrario.

El acto finalizará a las 19:00 horas en la Plaza Mayor, con el reparto de patatas y azúcar, dos de los productos más emblemáticos de la agricultura palentina.

Los lemas elegidos para esta protesta serán “Por vuestro futuro y el nuestro” y “En defensa del consumidor y del sector agrario”, que resumen el sentimiento de hartazgo del sector, garante de la producción de alimentos saludables, pero que denuncia haberse convertido en moneda de cambio de otras políticas europeas.

La manifestación partirá a las 17:00 horas desde la plaza de Pío XII, recorrerá la calle Mayor y concluirá en la Plaza Mayor, donde se procederá a la lectura de un manifiesto a cargo de dos niños y al reparto simbólico de alimentos.

León

En León, la caravana de vehículos y personas a pie se concentrará en el aparcamiento de superficie del Estadio Reino de León a partir de las 08:00 horas. El inicio del recorrido está previsto para las 11:00 horas, siguiendo el siguiente itinerario:

Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, Avenida de Palencia, Glorieta de Guzmán, Avenida de República Argentina, Calle Santa Nonia, Paseo del Jardín de San Francisco Avenida de Independencia, Plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, Plaza de San Marcos y Avenida Peregrinos

La movilización finalizará en la explanada de los Pendones Leoneses en torno a las 15:00 horas.

Valladolid

En Valladolid, la movilización tendrá como punto de partida el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, con un amplio recorrido urbano que discurrirá por:

Avenida Mundial 82, Padre José Acosta, Mieses, Avenida Gloria Fuertes (parada hacia la Consejería), Cruce de Avenida Salamanca, Avenida Gloria Fuertes, Arzobispo José Delicado (parada en la Subdelegación), Puente Isabel la Católica, San Ildefonso, Paseo Zorrilla, Plaza de Zorrilla, Acera de Recoletos, Plaza Colón, Paseo de Filipinos (sentido contrario), Paseo Zorrilla, Paseo Hospital Militar, Puente Adolfo Suárez, Avenida Sánchez Arjona, Avenida Salamanca, Avenida Real Valladolid y Avenida Mundial 82

Entradas a la ciudad (desde las 08:00 horas)

Columnas 1 y 2: Estación de Servicio frente a Berrocal (Carretera de Fuensaldaña), Avenida Gijón, Avenida Salamanca, Avenida Real Valladolid y parking del Estadio José Zorrilla.

Columnas 3, 4 y 5: Estadio Pepe Rojo, VA-20, Avenida de Burgos, Avenida Salamanca, Avenida Real Valladolid y parking del Estadio José Zorrilla.

Columna 6: Camino Viejo de Simancas (INEA), Avenida de Zamora, Avenida Salamanca, Avenida Real Valladolid y parking del estadio.

Columna 7: Avenida Salamanca (altura Santa Ana), Avenida Real Valladolid y parking del Estadio José Zorrilla.

Burgos

El sector primario volverá a manifestarse en Burgos este jueves 29 de enero con una tractorada y una marcha a pie que provocarán cortes de tráfico en varias vías principales de la ciudad.

Los tractores recorrerán la calle Vitoria desde el hotel Buenos Aires hasta la plaza del Mio Cid, donde se detendrán para repartir patatas, antes de continuar hasta el complejo deportivo de San Amaro.

De forma paralela, la marcha a pie partirá desde El Plantío y pasará por las sedes del PSOE y del PP, uniéndose a la tractorada en la plaza del Cid, donde se disolverá.

Salamanca

En Salamanca, la tractorada y los vehículos ganaderos partirán a las 12.00 del recinto ferial con llegada en la Plaza de la Constitución y caldereta de carne para los asistentes. También al mediodía partirá la protesta en Soria, desde la avenida Mariano Vicen para concluir en la plaza de Mariano Granados, con paradas ante las delegaciones de la Junta y el Gobierno.

Zamora

Por su parte, en Zamora, la movilización arrancará a las 12.30 horas con una concentración en la avenida Cardenal Cisneros, con tractores y a pie, con final ante la subdelegación del Gobierno.

Ávila

Los agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila saldrán a la calle el viernes 30 de enero con una tractorada que comenzará a las 11:00 horas. La movilización partirá desde San Vicente y recorrerá varias calles de la ciudad hasta finalizar frente a la Subdelegación del Gobierno.

Segovia

En la provincia de Segovia, se espera la movilización de unos 400 tractores para el próximo día 2 de febrero, con las consiguientes consecuencias que va a traer consigo en el tráfico.