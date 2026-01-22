La UE "cuestiona" el censo de osos en Castilla y León, según Ecologistas en Acción: "Los resultados no son coherentes"

La Unión Europea ha "cuestionado" el censo de oso pardo realizado en Castilla y León tras una consulta realizada por Ecologistas en Acción, concluyendo que los "resultados no son coherentes". Según ha expuesto la organización, en septiembre de 2025 pusieron en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea su "preocupación" por la captura de ejemplares para su radiomarcaje.

Una comunicación que se daba tras la aparición de dos cadáveres de oso pardo que habían sido capturados y marcados por personal de la Junta. Ecologistas en Acción ha incidido en que habían trasladado también a la Administración autonómica y al Gobierno central el "excesivo e innecesario riesgo" que se asumía con las capturas, entre otros motivos, por la "falta de experiencia y cualificación del personal encargado, así como por los objetivos del mismo".

Fue en noviembre cuando el jefe de la Unidad de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión respondió a Ecologistas en Acción.

En su respuesta, entre otros puntos, destacaba que el informe Large carnivore distribution maps and populations updates 2017-2022/23, en 2020 exponía que las comunidades de Castilla y León a Cantabria desarrollaron un estudio genético en el que se dio cuenta de un total de 370 osos, 250 en el oeste y 120 en las subpoblaciones orientales.

Ahora bien, según la respuesta de la Comisión Europea, para el informe estos resultados "no son coherentes con los estudios a las hembras con copas del año realizadas durante los últimos 30 años y con los estudios genéticos anteriores. Además, no se dispone de publicaciones ni informes técnicos, sino solo un comunicado de prensa de la Junta".

Ecologistas en Acción ha resaltado que esta respuesta "despeja cualquier duda y deja claro" que el censo genético de Castilla y León "carece de fundamento científico y está claramente sobredimensionado", tal y como han venido denunciando ellos mismos.

Asimismo, han subrayado que mientras la información oficial de la Junta viene insistiendo en que la población de osos evoluciona de "manera excelente", esta afirmación en el Oriente de la Cordillera Cantábrica "no se ajusta a la realidad vista del número de hembras reproductoras".

"Mientras la Junta continúe insistiendo en medidas como el radiomarcaje, que no ofrece ventajas en la conservación de especies como el oso y el lobo y que representa un claro riesgo de mortalidad debido, entre otros riesgos, a la miopatía de captura, al mismo tiempo que realiza interpretaciones sesgadas de los datos sin un respaldo científico, resultará complicado establecer medidas coherentes y adecuadas para su conservación", han añadido.

En este sentido, han apuntado que es "aún más grave" porque se "crea una situación difícil de controlar y claramente perjudicial para estas especies".

"La Junta de Castilla y León es muy consciente de los poderes económicos y especialmente electorales a los que se debe, más vinculados a otros sectores y que en esta comunidad autónoma están lejos del rigor científico y de la conservación de la naturaleza", han zanjado.

Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado este jueves tras el Consejo de Gobierno no tener notificación alguna de la Comisión Europea a este respecto.