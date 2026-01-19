Los regantes del Páramo Bajo se encierran en la CHD para exigir soluciones urgentes en los regadíos: "Hemos dicho basta"

Los regantes dicen “basta” y se encierran en la CHD por el futuro del regadío Cedida

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha mostrado públicamente su apoyo al encierro que están llevando a cabo los comuneros de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Se trata de una acción de protesta motivada por el creciente malestar del sector ante la gestión del agua en la zona.

Desde la organización agraria consideran que este encierro es la consecuencia directa de una situación que los regantes califican “de injusta y que pone en serio riesgo tanto la viabilidad de las explotaciones agrarias como el futuro del regadío en la comarca”.

UCCL subraya que la falta de respuestas y de diálogo por parte de la CHD ha llevado a los comuneros a adoptar esta medida como último recurso.

La protesta cuenta además con un amplio respaldo social y territorial. Desde la comarca del Páramo se han desplazado siete autobuses con comuneros y agricultores que, en un plazo aproximado de 40 minutos, se concentrarán a las puertas de la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero para mostrar su apoyo a los regantes encerrados y reforzar la movilización.

UCCL considera “legítima” esta acción de protesta y recalca que el encierro busca visibilizar un “conflicto que afecta directamente a cientos de familias que dependen del regadío”.

La organización insiste en la necesidad de que la CHD escuche las demandas del sector y se implique en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, UCCL reclama a la Confederación Hidrográfica del Duero que abra de manera inmediata vías de negociación, escuche a los regantes afectados y aporte respuestas claras y urgentes a los problemas planteados, con el objetivo de garantizar el futuro del regadío y de la agricultura en el Páramo Bajo.