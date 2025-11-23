La revolución del ordeño de ovejas, más cerca en Castilla y León: la Junta busca nuevos sistemas automáticos y con IA

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha lanzado el proyecto Aristech, una ambiciosa iniciativa de compra pública de innovación que busca revolucionar el sector ovino lechero.

A través del Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario) la Junta ha iniciado una consulta preliminar al mercado para desarrollar un sistema de ordeño totalmente automatizado e inteligente adaptado a las características específicas de las ovejas.

Castilla y León es la principal productora de leche de oveja de España concentrando el 527% del total nacional y lidera la elaboración de quesos. Tal y como expone la Junta, la modernización tecnológica se percibe como una oportunidad estratégica para mantener y reforzar esta competitividad.

El proyecto Aristech está diseñado para superar los retos del ordeño tradicional integrando soluciones de vanguardia. Itacyl busca la colaboración de empresas y centros de investigación que puedan ofrecer la automatización avanzada de las pezoneras la implementación de Inteligencia Artificial para optimizar la planificación de tareas y la monitorización individual de la producción y la salud de cada animal.

Desde la Consejería se insiste en que estas líneas de trabajo tienen como objetivo situar a Castilla y León a la vanguardia de la innovación agroganadera y garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del medio rural.

La consulta preliminar constituye la fase inicial del proceso de compra pública. Con ella la Junta busca abrir un diálogo con el ecosistema tecnológico (empresas universidades y centros de investigación) para conocer las capacidades reales del mercado y orientar la futura licitación.

Para detallar los requisitos funcionales del reto Aristech, Itacyl ha convocado una jornada de lanzamiento virtual el 28 de noviembre a las 11:00 horas, en formato virtual. El plazo para la recepción de propuestas de innovación permanecerá abierto durante un mes tras la publicación oficial.