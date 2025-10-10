El PP exige al Gobierno de España que lidere en Europa el “bloqueo” a la nueva PAC: CyL se juega 1.700 millones

El europarlamentario por Castilla y León, Raúl de la Hoz, y la portavoz adjunta de Agricultura en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ofrecen una rueda de prensa sobre Europa y la PAC L. Pérez ICAL

La eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo ha reclamado hoy en Valladolid que el Gobierno de España lidere una posición “absolutamente coherente” en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, y ha defendido que el país adopte una postura de “bloqueo” ante la propuesta actual de la Comisión Europea, al considerarla “una afrenta” para el sector primario.

El acto ha contado también con la participación del eurodiputado del PP Raúl de la Hoz, quien coincidió en la necesidad de que España adopte una postura firme en la negociación europea.

De la Hoz ha destacado que “el campo necesita certezas y una defensa sin complejos desde el Gobierno de España”, y respaldó el llamamiento de Crespo a ejercer un liderazgo “constructivo pero contundente” en defensa del sector agrario.

Durante su intervención, la eurodiputada popular reclamó “unidad” y una estrategia clara para defender los intereses del campo español en Bruselas.

“Si no hay presupuestos ni inversión, no puede haber una negociación eficaz. Falta gestión, y eso debería ser de primero de política”, lamentó, al tiempo que recordó que España se juega 15.000 millones de euros, de los cuales 1.700 millones afectan directamente a Castilla y León. “El paso del tiempo nos está dando la razón”, afirmó.

Crespo, ponente del informe de iniciativa sobre la PAC post 2027 en el Parlamento Europeo, recordó que el Parlamento Europeo ya ha manifestado su desacuerdo con el texto presentado por Bruselas.

Turno del Consejo

“Ahora le toca el turno al Consejo Europeo y a los 27 países, que durante dos años deberán fijar su postura. España debe liderar esa situación de bloqueo, porque somos un país agrario y ganadero que vive del sector primario”, afirmó.

La eurodiputada advirtió de que no basta con que el Ejecutivo español se limite a expresar su desacuerdo con la propuesta comunitaria, sino que debe dejar claro a la Comisión Europea que, si no se atienden las demandas del sector, “esto se bloquea”. “Esperamos del Gobierno de España la palabra bloqueo, porque es de vital importancia para nuestro país”, insistió.

Crespo subrayó que la negociación de la nueva PAC va más allá de la agricultura y la ganadería, al estar vinculada también con las políticas de Comercio, Industria, Transportes y Empleo.

“El sector primario es básico para el futuro de nuestra sociedad. Da empleo, fija población y contribuye a la lucha contra el cambio climático como sumidero de CO₂”, recordó.