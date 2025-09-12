Opas y PSOE abogan por una mayor aportación de los países a la UE o aumentar la fiscalidad para evitar reducir la PAC

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y la eurodiputada socialista y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, mantienen una reunión con las organizaciones agrarias. Miriam Chacón Ical

Más aportación de los países miembro a la Unión Europea (UE), en concreto un 2% según la idea de los socialistas, o crear una fiscalidad nueva que grave más a las grandes empresas. En esta postura se mueven las organizaciones agrarias (Opas) y el PSOE de Castilla y León frente a la de la Comisión europea respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.

El secretario de organización del PSOECyL, Carlos Martínez, y la eurodiputada y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, han mantenido la tercera reunión con los representantes de Asaja, COAG, UCCL y UPA para abordar esta cuestión.

En este sentido, Iratxe García ha denunciado que la nueva propuesta de la Comisión "cambia por completo" lo que hasta ahora conocíamos como PAC por "un sobre donde cada país va a recibir un dinero y de ahí hay que pagar la agricultura, la política de cohesión y al final un totum revolutum para que no se sepa muy bien el dinero que hay".

En este sentido, ha defendido la idea de asegurar la "seguridad alimentaria" en un contexto en el que el sector agrícola "tiene cada día más dificultades para vivir y pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria".

"Hay que abordarlo (el concepto de seguridad) de una forma mucho más amplia de lo que están haciendo algunos dirigentes de la UE solo en el ámbito militar", ha reivindicado la eurodiputada en alusión al aumento del gasto militar en detrimento de otros sectores.

Ideas que han sido compartidas por Martínez, quien ha incidido en la importancia de hacer una "búsqueda fundamental de las alianzas" para hacer "una oposición frontal" a la actual propuesta en la que se recojan "los intereses de nuestra Comunidad".

Así, el líder de los socialistas castellanos y leoneses ha destacado la importancia del concepto de seguridad en un momento en el que "Europa está siendo el enemigo a batir por ese modelo de solidaridad, de derechos y libertad dentro de la unión".

Por eso, cree que en ese marco plurianual también debe defender "los valores fundacionales de la unión" y que en ese concepto de seguridad, "como ya hizo Pedro Sánchez", se incorpore no solo el apartado armamentístico, sino también "la seguridad tecnológica y la seguridad alimentaria", entre otras.

Martínez aboga más por un modelo de PAC "más en la línea de años anteriores" y que, además, refuerce todavía más al agricultor y al profesional. "Nuestra posición es clara. Necesitamos que haya unanimidad", ha resaltado.

Siguiendo esta línea, Iratxe García ha asegurado que entienden que la propuesta actual de la Comisión "provoca una preocupación evidente porque pone en riesgo el futuro y la viabilidad del sector".

Y ha insistido en esa seguridad alimentaria después de ver "las consecuencias de una Europa que no tenía seguridad en algunos ámbitos como la energética".

Asimismo, ha pedido al PP que "deje de hacer oposición con todo y con las cosas de comer sobre todo", mientras que le ha emplazado a ponerse "del lado del Gobierno de España" en esta cuestión porque "estamos defendiendo los intereses" del país.

"El PP debe actuar de manera responsable, asumir esa responsabilidad, entender que en la oposición se puede ser también constructivo. Esta va a ser una pelea dura y necesitamos todas las manos y toda la energía en la misma dirección", ha zanjado.

"Rechazo frontal"

Las OPAs han coincidido igualmente en este "rechazo frontal" a la propuesta de la nueva PAC. Uno de ellos ha sido el presidente de UCCL Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, quien ha tildado de "inaceptable" la reducción del presupuesto y ha apuntado que espera que la Comisión vuelva a presentarlo y sea el mismo que en el anterior periodo más la revalorización del IPC.

"Es poco, pero al menos a lo que tenemos que aspirar", ha subrayado. En este sentido, ha advertido que o se apuesta por la seguridad alimentaria o "podemos tener un problema en Europa no en mucho tiempo".

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha recordado que en 2010 la Comunidad contaba con 100.000 explotaciones y a día de hoy quedan 60.000. Bajo este argumento, ha denunciado que agricultores y ganaderos "estamos menos convencidos de que Europa es la solución a los problemas".

Por eso, ha defendido su postura de rechazar el nuevo marco financiero y la PAC presentada, que reduce un 22% el presupuesto destinado al sector agrícola, eliminando además "dos pilares en los que se asienta" la PAC.

Por otro lado, Lorenzo Rivera, de COAG, ha lamentado la "falta de liderazgo" y ha avanzado que los agricultores y ganaderos van a "perder derechos después de 60 años de PAC".

"Hay que ser conscientes de que tenemos unos problemas y dificultades en la Unión Europea y en el mundo. Es ahí donde, en vez de recortes, hay que invertir, que se meta más presupuesto en la PAC para que esto no signifique un retraso. La soberanía alimentaria la estamos perdiendo", ha reivindicado.

Por último, el presidente de UPA, Aurelio González, ha señalado que "hay que dejarse ya de guerras políticas, de cosas que ni nos van ni nos vienen a los ciudadanos" y ha pedido a los representantes públicos que "se pongan de acuerdo en asuntos serios como la PAC".

"No se puede mermar presupuesto y exigir cada vez más trabas burocráticas. Aquí tenemos que conseguir una unidad política, que se dejen de payasadas y defender, que con las cosas de comer no se juega", ha zanjado.