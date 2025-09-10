Castilla y León logra una cosecha histórica de cereal con 8,4 millones de toneladas y rendimientos récord

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en la clausura del congreso ‘El futuro del cereal’, celebrado en Magaz de Pisuerga, Palencia. JCYL

La campaña cerealista de Castilla y León ha cerrado con cifras históricas: 8,4 millones de toneladas de producción y unos rendimientos medios de 4.626 kilogramos por hectárea, los más altos registrados en los últimos 15 años.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha presentado hoy el balance durante la clausura del congreso “El futuro del cereal”, celebrado en Magaz de Pisuerga (Palencia).

Los resultados superan en 300.000 toneladas la estimación inicial de julio y reflejan un crecimiento del 26 % respecto a 2024, gracias tanto al aumento de la superficie cultivada —1,82 millones de hectáreas— como a la mejora de los rendimientos.

“Estamos muy cerca del récord alcanzado en 2020, cuando se recogieron 8,5 millones de toneladas con mayor superficie sembrada. Los rendimientos de este año pueden calificarse como excelentes”, destacó la consejera.

Por cultivos, el rendimiento medio del trigo se situó en 4.790 kg/ha y el de la cebada en 4.830 kg/ha, lo que supone un incremento del 13 % respecto a la campaña anterior y un 32 % por encima de la media de los últimos cinco años.

Precios a la baja

Pese a los buenos resultados en producción, González Corral advirtió de que la evolución bajista de los precios y el encarecimiento de los insumos comprometen la rentabilidad de las explotaciones.

En este sentido, recordó las medidas de control e inspección de la Consejería y el papel de organismos como la Junta de Arbitraje y Mediación para garantizar un funcionamiento equilibrado de la cadena de valor.

Asimismo, subrayó que las inversiones en concentración parcelaria, digitalización, agricultura de precisión y fomento del cooperativismo están permitiendo mejorar la eficiencia y reducir costes para los agricultores.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) ha reforzado su papel de apoyo al sector, con una financiación de más de 600.000 euros destinada a proyectos en colaboración público-privada.

Este año ha desarrollado más de 70 ensayos agronómicos en 17 localidades y en la finca experimental de Zamadueñas, además de organizar 10 jornadas de transferencia en las que participaron más de 2.000 agricultores.

“El objetivo es claro: que los profesionales dispongan de herramientas para mejorar sus producciones y su competitividad”, afirmó la consejera.

González Corral reiteró también la postura común de la Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de Castilla y León frente a la propuesta de la Comisión Europea para la PAC posterior a 2027.

“Rechazamos un recorte que pone en riesgo la agricultura profesional y el desarrollo rural. Vamos a dar la batalla por una PAC sólida, justa y que garantice precios dignos para los agricultores, además de favorecer la incorporación de jóvenes al campo”, concluyó.