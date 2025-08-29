Los viticultores afectados por una enfermedad fúngica piden ayudas directas: "Desaparece la única fuente de ingresos"

Viñedo afectado por el mildiu en un viñedo de la DO Rueda Fotografía: Asaja

Asaja en Ávila, Segovia y Valladolid, como organización profesional agraria mayoritaria representativa de los viticultores en la C.R.D.O. de Rueda, ha solicitado al Consejo Regulador, diputaciones provinciales, Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, apoyo para los viticultores afectados por el mildiu.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León aseguran que la DO Rueda ha sido la principal damnificada por el mildiu, una enfermedad fúngica causada por oomicetos que afecta a la vid y a diversas hortalizas.

Viticultores profesionales de poblaciones como Rueda, La Seca, Serrada, Valdestillas, Pozaldez y Rodilana, principalmente, han visto como la producción estimada de sus viñedos ha caído hasta en un 95% a causa del mildiu.

“Actualmente, el mildiu, que no es endémico en la D.O. Rueda, no tiene cobertura a través de Agroseguro. Estos profesionales de la viticultura, que durante generaciones han estado aportando riqueza a la zona, ven a día de hoy, como su única fuente de ingresos va a desaparecer”, aseguran desde Asaja.

ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid afirman que van a seguir demandando a las administraciones, “apoyo financiero directo, para que estos viticultores no vean amenazado a corto plazo su medio de vida”.

Asaja ya ha puesto en conocimiento de las diferentes administraciones, la situación crítica “excepcional” por la que van a pasar muchos agricultores a causa de los ataques de mildiu. Por ello, afirman, esta atención “tiene que ser prioritaria ante la grave contingencia que se avecina en esta próxima vendimia”.

Esta organización profesional agraria se suma, además, a las peticiones al Consejo Regulador de Rueda para que controle la entrada de uva de fuera de la Denominación de Origen y que no se pueda elaborar vinos con contraetiqueta Rueda con uva procedente de fuera de la Denominación de Origen Rueda.

Asaja exige, como en anteriores vendimias, contratos por encima de los costes de producción. Sin entrar en hacer estimaciones, a falta de criterios profesionales, acerca de las previsiones de vendimia.

La prioridad para ASAJA, es que los viticultores, que van a ver reducidos drásticamente sus ingresos económicos por la falta de venta de uva, se vean apoyados por las diferentes administraciones, entendiéndose que esta contingencia del mildiu es un hecho excepcional para esta vendimia.

Profesionales con larga trayectoria en el sector, a causa de las lluvias de abril y mayo, han visto como sus viñedos no han resistido los ataques severos del mildiu que, aunque no han afectado a la calidad de la uva, si han reducido drásticamente su cantidad.

Asaja seguirá manteniendo reuniones con las diferentes administraciones para defender la situación dramática de estos profesionales que se ven desamparados ante la falta de cobertura por parte de Agroseguro.

Las diferentes administraciones tienen que entender que esto es una situación excepcional, y por lo tanto, requiere un tratamiento y apoyo excepcional.