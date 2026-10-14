Un camión atraviesa las instalaciones de la fábrica de Michelin en Valladolid El ESPAÑOL NCYL

Michelin avisa: las plantas de Valladolid y Aranda de Duero no tienen el futuro asegurado a más de diez años

Toque de atención para el sector industrial de la comunidad. El presidente de Michelin España y Portugal, César Moñux, ha lanzado este miércoles una clara advertencia sobre la situación de la multinacional del neumático.

Durante su intervención en el Foro Capital de la Fundación Vital en Vitoria-Gasteiz, Moñux alertó de que “ninguna de las cuatro plantas” de la compañía en España, entre las que se encuentran los centros de Valladolid y Aranda de Duero (Burgos), junto a los de Vitoria y Lasarte, “tiene el futuro asegurado más de diez años”.

“Es muy duro decirlo, pero es lo que dice nuestro patrón cuando viene a visitarnos y yo lo creo”, reconoció el directivo.

El máximo responsable de la firma en el país exhortó a no dar nada por sentado y a asumir responsabilidades.

“El pasado no garantiza el futuro, ni todo es fácil”, advirtió, al tiempo que pidió dar pasos conjuntos para asegurar el empleo de las próximas generaciones.

El problema de fondo radica en el volumen de actividad. Moñux puso encima de la mesa que las fábricas españolas producen hoy un 18 por ciento menos que hace cuatro años. Además, en el conjunto del continente europeo se ha dejado de fabricar una de cada tres cubiertas.

Para el ejecutivo, continuar reduciendo la producción puede “matar” a las instalaciones por no alcanzar un “coste competitivo”. Para revertirlo, abogó por diferenciarse en el mercado mediante la excelencia operacional, la robotización y el foco en el talento humano.



Críticas a la regulación europea

En su diagnóstico del sector del automóvil, Moñux denunció los obstáculos que llegan desde la Unión Europea. El alto ejecutivo lamentó que se estén poniendo “muchos palos en la rueda” a una industria clave en territorios como Castilla y León.

“La UE no puede olvidarse de la industria”, remarcó el directivo, solicitando políticas estables, infraestructuras adecuadas y costes energéticos que permitan competir a nivel global.

Para Moñux, Europa no debe conformarse con “regular la industria que otros desarrollan”, sino volver a liderarla frente al empuje de potencias como China o Estados Unidos.

El problema del absentismo y la despoblación

Otro de los retos señalados fue el incremento del absentismo laboral, que “ha aumentado un diez por ciento” en las plantas españolas en la última década.

El directivo pidió abordar este problema desde la prevención y la mejora de las condiciones de trabajo, reconociendo el impacto negativo que tiene sobre la competitividad.

Finalmente, el presidente de Michelin resaltó el valor de las fábricas como motor contra la despoblación en la comunidad. “Provengo de una tierra marcada por el reto de la despoblación”, recordó, subrayando que la industria fija población, sostiene los servicios públicos y crea clase media en las ciudades donde se asienta.