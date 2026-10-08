Las inmobiliarias constatan la "paralización y caída en cuchillo" de los alquileres: "Es el efecto contrario, hay miedo"

La respuesta del sector inmobiliario de Castilla y León a las últimas medidas en materia de vivienda es unánime, clarividente y ya es constatable. La última versión de los reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, rechazados por el Congreso en su concepción original, no está generando el efecto deseado.

Tanto es así, que todos los responsables de inmobiliarias de la Comunidad consultadas por este periódico ya han confirmado que son muchos los propietarios, en su mayoría particulares, los que han optado por paralizar las firmas de los contratos que tenían pendientes o bien han decidido retirar sus viviendas del mercado en alquiler para venderlas o dejarlas vacías.

Aunque reconocen que esta es una reacción primigenia a la "incertidumbre" que sobrevuela el mercado y habrá que esperar aún unas semanas para conocer los verdaderos resultados que tendrán estas medidas, que han de ser convalidadas o no por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, advierten de que existe "miedo e inseguridad jurídica" entre los propietarios.

Valladolid

La alta volatilidad de las medidas, sumado a la propia naturaleza que se persigue, ya hace que se prevea un "impacto bestial" en el mercado, según reconoce José Antonio Concejo, gerente de AFIN Inmobiliaria, en Valladolid.

En estas semanas, donde las idas y venidas han sido constantes, y tras unas primeras rondas de contactos con sus clientes, han constatado la retirada de al menos cuatro ofertas de alquiler en Valladolid a raíz de las últimas maniobras regulatorias del Gobierno de España.

José Antonio Concejo, gerente de AFIN Inmobiliaria, en Valladolid. Cedida

Asimismo, de las cinco operaciones que tenían pendientes de firma de nuevos contratos, tres inicialmente se negaron, pero finalmente ha sido solo uno el que ha optado por esperar "hasta que no se aclare la situación".

Precisamente, en esta inmobiliaria vallisoletana, que también se dedican a la venta, cuentan con un programa específico para alquilar, 'Custodio del alquiler seguro', con el que asesoran y gestionan los activos de propietarios "que tienen miedo y quieren que les gestionemos todo".

Es ese "miedo" el que se ha visto multiplicado por la situación actual. Concejo resalta que "la caída de alquiler va a ser en cuchillo, de un 10, 20 o 25%", como consecuencia de las nuevas regulaciones que aún necesitan un último visto bueno.

El contexto es especialmente dramático en los casos en los que lo único que falta es la firma del contrato, donde los agentes inmobiliarios tendrán que afrontar "la desagradable labor de decir a algunos inquilinos que no tienen casa".

Concejo habla de "miedo e inseguridad jurídica" y avanza que la disyuntiva no se va a situar sobre si el propietario sube o no el precio para protegerse, sino que la opción será "lo alquilo o no lo alquilo". "No va a haber un punto intermedio", precisa.

Zamora

Esta misma realidad también ha comenzado a constatarse en Zamora, donde Alberto Salas, de la Inmobiliaria del Duero, reconoce que ya tiene "algunas percepciones de la gente que está a la espera".

Alberto Salas, gerente de Inmobiliaria del Duero, en Zamora. Cedida

El gerente inmobiliario apunta que ha recibido la comunicación de al menos tres propietarios que le han trasladado que todavía no saque sus viviendas al mercado del alquiler.

"Lo que tengo muy claro es que cualquier medida que perjudique al propietario hace que desaparezcan viviendas y con esto va a haber menos con toda certeza", recalca.

Para Salas, "el problema no se va a solucionar, sino que se va a agravar". Respecto al primero de los reales decretos, que contempla indemnizaciones a los inquilinos, el gestor inmobiliario prevé un aumento del precio del alquiler.

Es más, uno de sus clientes ya ha decidido aumentar la renta de los 710 a los 750 euros mensuales, según explica. En esta inmobiliaria zamorana, además, lamentan que las regulaciones se hagan pensando únicamente en las grandes ciudades, sin tener en cuenta las de menor capacidad.

"En Zamora tenemos 5,16 viviendas por cada 10.000 habitantes. En Madrid son 22. El problema aquí es cuatro veces mayor. Se está juntando todo con una legislación para solucionar los problemas en las grandes ciudades, pero estás complicando a otras", apunta.

León

Nada es distinto en León, donde en la Inmobiliaria La Palomera, que regenta Silvia Díez, han registrado una pequeña paralización de los alquileres.

"Muchos de estos lo que va a pasar es que se van a quitar de alquiler y se van a vender", explica la gerente del negocio. Silvia también subraya que los propietarios están ahora "perdidos porque no saben realmente cómo hacerlo".

Y también avanza que todo esto "va a inflar los precios, está clarísimo". Para Díez, "la demanda va a ser la misma, pero va a haber muchísimo menos oferta".

Precisamente, en el momento de nuestra llamada coincide que se encontraba viajando junto a una propietaria a la firma de un contrato de compraventa, pero esta misma cuenta con un piso en León en régimen de alquiler que tras todo esto ha decidido retirarlo del mercado una vez se marchen los inquilinos.

Salamanca

En Salamanca el alquiler está a la orden del día, con un amplio abanico de perfiles de inquilinos, entre trabajadores y público universitario. En MH Estudio Inmobiliaria constatan "síntomas de nerviosismo puro y duro y de miedo".

Luis Morales, gerente de MH Estudio Inmobiliaria, en Salamanca. Cedida

Así lo traslada su gerente, Luis Morales, quien esta semana ya ha tenido que retrasar tres firmas de contratos de alquiler a la espera de lo que suceda con los reales decretos recientemente aprobados.

"Los propietarios se sienten muy desprotegidos y que la ventaja es toda para los inquilinos. Yo les estoy intentando ayudar, dando vueltas y vueltas a los contratos y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero hay un descontento general", apunta.

En esta inmobiliaria, además de paralizar esas tres firmas, han tenido que retirar otros dos pisos que se encontraban en el mercado. En este punto, los propietarios están abogando por directamente dejar de lado el alquiler como una opción.

"El 80% de los propietarios son particulares. Y si no los sacan, suben el precio. Los últimos siete pisos que he manejado han subido en torno a un 22 al 25% los precios de forma preventiva", expone.

La idea que manejan aquí es con el objetivo de que los inquilinos que accedan a estos alquileres sean "alguien que tiene muy buenas condiciones económicas". De esta manera, se aseguran evitar perfiles vulnerables que, de esta manera, puedan traerles algún que otro quebradero de cabeza en el futuro.

"Esto está restringiendo muy mucho el perfil del inquilino. La situación está generando mucha parálisis en el mercado. Aquí estamos alquilando a gente de fuera, sobre todo de Erasmus, que venga solamente a estudiar. Es una pena la situación, las familias con hijos o sueldos bajos están descartadas", lamenta Morales.

Burgos

Situación similar en Burgos, donde hablan de nuevo de "incertidumbre" entre los propietarios, que ya comienzan a plantearse si vender sus pisos, dejarles vacíos o continuar con ellos en alquiler, según apuntan desde TuSpazio Inmobiliaria.

Ana Leonisio, gerente de TuSpazio Inmobiliaria, en Burgos. Cedida

Ana Leonisio, gerente de la inmobiliaria, apunta directamente a un contexto "surrealista" con una nueva ley en la que puedes tener que indemnizar al inquilino con 12 meses de alquiler.

La agente inmobiliaria, que además es usuaria de alquiler, precisamente, coincide con el planteamiento de los propietarios a los que asesora. "Es lógico, yo también me plantearía si vender o dejarlo vacío", recalca.

En cualquier caso, se muestra confiada en que "todo esto en algún momento lo pararán", se dé marcha atrás o se vuelva a modificar. "No tiene mucho sentido, hay miedo, incertidumbre y es todo lo contrario al efecto buscado", zanja la burgalesa.