La economía de Castilla y León es la tercera que más crece en España: el PIB aumentó el 3% en 2025

Castilla y León ha registrado, en 2025, un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), en términos de volumen, del 3%, solo por detrás de la Región de Murcia, con un 3,8% y de Extremadura con un 3,2% y empatada con La Rioja, que experimenta el mismo crecimiento.

Con ello, la Comunidad ha experimentado el tercer aumento más elevado del país. Un poco por encima de la media nacional que se ubica en el 2,6% y atendiendo a los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE) que han sido publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto al PIB por habitante de 2025, Castilla y León ha alcanzado los 32.262 euros, que representa la novena cifra más alta del país.

En este caso, la Comunidad de Madrid registró el más elevado llegando a los 47.220 euros por habitante y por detrás se quedaron País Vasco con 42.492 euros y la Comunidad Foral de Navarra con 40.421 euros.

En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 37,9 por ciento superior a la media nacional en 2025. El de País Vasco, un 24,1 por ciento mayor, y el de Comunidad Foral de Navarra, un 18,1 por ciento.

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situó un 34,9 por ciento y un 28,1 por ciento por debajo del registro nacional, respectivamente.

Y los de Andalucía y Extremadura fueron un 23,8 por ciento y un 21,9 por ciento inferiores a la media de España, respectivamente.

2024 y 2023

La Contabilidad Nacional de España revisó dos décimas al alza, hasta el 3,7 por ciento, el crecimiento en volumen del PIB de 2024.

Tras incorporar estas estimaciones, las comunidades que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en el año 2024 fueron Andalucía (4,4 por ciento), Comunidad de Madrid (4,3 por ciento), Región de Murcia y Aragón (ambas cuatro por ciento).

Por el contrario, los territorios que registraron menor aumento real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas 1,4 por ciento) y Principado de Asturias (2,2 por ciento).

En 2023, la Contabilidad Nacional de España cifró la tasa de variación del PIB en volumen en un 2,4 por ciento (estimación que pasa a ser definitiva). Con ello, las comunidades con mayores incrementos fueron Canarias (3,7 por ciento), Islas Baleares (3,5 por ciento) y Comunidad de Madrid (3,3 por ciento).

Por el contrario, los territorios que registraron menor aumento de su PIB fueron Castilla-La Mancha (sin variación), Región de Murcia (uno por ciento) y Aragón (1,2 por ciento).