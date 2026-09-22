El PIB de Castilla y León crece un 2,9%, pero el futuro es incierto: “Todo depende de la solución al problema de Ormuz”

El Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios) ha presentado el Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2026. También se han ofrecido las perspectivas con respecto al final de 2026 y al año 2027.

Juan Carlos De Margarida ha afirmado que “la economía regional crece” pero que “es más vulnerable, puesto que la inflación, la energía y el coste de la financiación elevan los riesgos para familias, empresas y administraciones”.

“Tenemos actividad económica, creación de empleo y sectores que continúan mostrando la capacidad para generar riqueza. Los servicios, la construcción y el turismo siguen sosteniendo una parte importante de la actividad regional, aunque la industria presenta una evolución más débil”, ha afirmado el director de ECOVAEstudios.

Ha añadido que estos hechos hacen que “no estemos ante un escenario que justifique mensajes alarmistas” ya que “no estamos ante una economía en recesión”, ha explicado Margarida.

Crecimiento del PIB

“En este segundo trimestre, Castilla y León ha experimentado un crecimiento moderado. El PIB crece un 2,9%, el IPC se sitúa en el 3,1% similar al resto de España que está en el 3,2% y avanza la producción industrial en un 12,4%”, ha explicado el director de ECOVAEstudios.

También ha señalado que “la tasa de paro ha bajado un 0,1% para situarse en el 8,4% y que el paro registrado ha disminuido en un 2,7%” asegurando que Castilla y León cuenta con un mercado laboral “estable”.

En cuanto al sector inmobiliario ha indicado que las hipotecas “disminuyen en un 1,7% y también la compraventa de vivienda en un “2,2%”.

También ha asegurado que aumenta el sector servicios en un “0,7%” y las exportaciones e importaciones en la Comunidad y en este segundo trimestre de 2026.

“Analizando todas estas variables, el segundo trimestre va bien en Castilla y León. Sin la situación de incertidumbre socioeconómica que existe a nivel mundial, aumentaría en mayor medida”, ha apuntado Juan Carlos De Margarida.

Riesgos e incertidumbre

“No obstante, no podemos ignorar los riesgos que están apareciendo. Debemos reconocer que el contexto internacional se ha vuelto mucho más complejo. La incertidumbre geopolítica, las tensiones energéticas, la evolución de la inflación, el coste de la financiación y el elevado endeudamiento público introducen riesgos que debemos observar”, ha afirmado De Margarida.

En este sentido, el director de ECOVAEstudios afirma que “la incertidumbre ha aumentado, pero también la capacidad para responder. La Comunidad necesita atraer nuevas empresas, aumentar la inversión, el empleo y el consumo para intentar conseguir un crecimiento sostenible en el tiempo”.

Una de las variables analizadas por el Servicio de Estudios es la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, “principal preocupación de los castellanos y leoneses”.

“Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda que es la causa de la subida desproporcionada de los precios”. Todo ello lleva a considerar a la administración pública a tener “predisposición y compromiso para resolver la problemática”, ha enfatizado De Margarida.

La inflación y deuda pública

La inflación es otra de las variables que “vuelve a convertirse en preocupante, puesto es ya un problema estructural en toda la cadena de valor”. De Margarida ha explicado que “la inflación tiene efecto directo en los alimentos, lo que hace que se incremente el precio de la cesta de la compra reduciendo el poder adquisitivo de las familias. Esto se traduce en disminución de ahorros y en un ajuste a la baja en productos a la hora de comprar”.

La deuda pública también ha demostrado que “se ha llegado a una huida sin retorno, donde el gasto público se ha disparado en ayudas económicas cuestionables para resolver problemas sociales que, naciendo coyunturales, se han transformado en estructurales”.

En este sentido, se advierte que “las cuentas públicas necesitan con urgencia la aplicación de un presupuesto desde cero, sin tener como referencia el presupuesto del año anterior, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas”.

Dos escenarios

A nivel económico, “nos podemos enfrentar a dos escenarios: un escenario adverso, donde hay unos precios de petróleo muy elevados con una inflación que supera el 5%, y otro escenario favorable, con unos precios del petróleo en disminución que ajustan la inflación a los niveles requeridos por el BCE del 2%. La política económica debe ser prudente para saber adaptarse y resistir a cualquiera de estas dos realidades”.

Con todo ello, el Observatorio arroja una serie de prioridades por las que tiene que apostar el gobierno regional: “proteger el poder adquisitivo de las familias, favorecer la inversión empresarial, ayudar a aumentar la productividad y competitividad empresarial, así como utilizar eficientemente los recursos públicos”.

De Margarida ha considerado que “el objetivo prioritario tiene que ser transformar el crecimiento actual en mayor fortaleza económica para afrontar los retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos en Castilla y León”.

El problema en Ormuz

“Todo depende de la solución al problema de Ormuz. Si se llega a un acuerdo, se irán normalizando los precios de la energía, no digo que bajen, sino que se ajusten”, ha indicado Juan Carlos De Margarida.

Si las intenciones internacionales, con esta situación en Ormuz o la guerra de Ucrania se mantienen, el director de ECOVAEstudios ha apostado por “ajustar nuestra casa y empezar a ahorrar para crear un gasto eficiente y eficaz en cuanto a vivienda, energía y demás”.