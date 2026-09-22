Pedro J. Ramírez, Alfonso Fernández Mañueco, José Vicente de los Mozos y César Moñux encabezan la inauguración del Foro Económico de EL ESPAÑOL en Castilla y León EE

Pedro J. Ramírez, Mañueco, De los Mozos y Moñux se citan en Valladolid en el gran Foro Económico de EL ESPAÑOL

El Museo Patio Herreriano acoge el 28 de septiembre una jornada con referentes empresariales e institucionales y una tarde dedicada también al territorio y la cultura, con Germán Delibes y Rafael Tarradas

Valladolid se convertirá el próximo lunes, 28 de septiembre, en punto de encuentro de algunas de las principales voces de la economía, la empresa, las instituciones y la cultura de Castilla y León.

EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla y León celebrarán en el Museo Patio Herreriano el I Foro Económico Español en Castilla y León, una jornada que analizará los grandes desafíos y oportunidades de la Comunidad.

El encuentro comenzará a las 10.00 horas con el saludo y bienvenida de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y continuará con la inauguración institucional a cargo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

A partir de ahí, el foro reunirá durante toda la mañana a destacados representantes del mundo económico y empresarial. Entre ellos estará José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA Madrid, uno de los ejecutivos castellanos y leoneses con mayor proyección internacional, así como César Moñux, presidente de Michelin España Portugal.

También participarán Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural; Joan Batalla, presidente de Sedigas; Rosa Trigo, CEO de Ecoembes; Yann Dumont, CEO y vicepresidente de Reolum; Iñaki Muñiz Rojas, CEO de Aspiravi Energía, y Manuel Alonso, director general de Biorig, entre otros responsables empresariales.

La automoción, uno de los grandes motores industriales de Castilla y León, tendrá igualmente un protagonismo especial. Intervendrán José Martín Vega, director industrial de las plantas de Renault Group para España y Marruecos, y Álvaro Fernández, director de Comunicación para el sur de Europa y Latinoamérica de Horse Powertrain.

Economía, educación y grandes sectores estratégicos

El programa abordará algunos de los asuntos que marcarán el futuro económico y social de Castilla y León: industria, energía, automoción, empleo, sostenibilidad, educación, desarrollo territorial y competitividad empresarial.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, participará en la mesa “De PISA a la universidad: Castilla y León, a la cabeza de la educación”, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, conversará con el director de Operaciones de Clece, Vicente Ortega Rey. Telefónica estará representando al sector tecnológico más puntero en otra mesa del foro.

La agenda institucional contará además con las intervenciones del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, encargado de cerrar la programación de la mañana.

Las ciudades y las provincias toman la palabra

La sesión de tarde pondrá el foco en el territorio. A las 15.40 horas se celebrará la mesa “Ciudades que impulsan el crecimiento”, con los alcaldes de Valladolid, Jesús Julio Carnero; Salamanca, Carlos García Carbayo; Burgos, Cristina Ayala, y Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández Pablos.

Las diputaciones tendrán también un espacio propio bajo el título “El poder del territorio: cómo ganar futuro desde las provincias”. Participarán los presidentes de las diputaciones de Valladolid, Conrado Íscar; Palencia, María de los Ángeles Armisén; Zamora, Javier Faúndez; Ávila, Carlos García, y Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

Será una oportunidad para analizar desde la perspectiva local algunos de los grandes retos de Castilla y León, desde la generación de actividad económica hasta la capacidad de las provincias para atraer inversiones, población y nuevas oportunidades.

Tarde cultural con Delibes y Tarradas

El Foro abrirá además una ventana a la cultura en su tramo final. A las 17.25 horas intervendrá Germán Delibes Caballero, autor de El abuelo Delibes, una obra que ofrece una mirada personal y familiar sobre una de las grandes figuras de la literatura española, Miguel Delibes.

A continuación, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y escritora, Cruz Sánchez de Lara, mantendrá una conversación con el escritor Rafael Tarradas Bultó, autor de El falsificador.

La programación culminará con las intervenciones del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El I Foro Económico Español en Castilla y León se celebrará en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, en Valladolid, y podrá seguirse también en directo a través de EL ESPAÑOL e Invertia.

La asistencia presencial requiere inscripción previa y el registro permanece abierto para quienes quieran participar en una jornada concebida para reunir en Valladolid a quienes están pensando, dirigiendo y construyendo el futuro de Castilla y León.