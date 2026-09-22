Castilla y León exporta 12.739 millones hasta julio: por encima de la subida nacional y con la automoción al frente

Las exportaciones de Castilla y León han seguido su senda ascendente durante los siete primeros meses del año para alcanzar los 12.739 millones de euros.

Se trata de un aumento del 6,4% respecto al mismo periodo de 2026 frente a una subida en España del 2,2%, con 236.587 millones.

Las importaciones de la Comunidad sumaron entre enero y junio, los 10.003,9 millones, un 1,2 por ciento más que en 2025, cuando en el conjunto nacional avanzaron un 5,3 por ciento, hasta los 274.592 millones.

Así, la balanza comercial de Castilla y León registró un superávit hasta julio, de 2.735 millones de euros, mientras que España mantuvo un déficit de 38.005 millones. La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,4 por ciento en las exportaciones y del 3,6 por ciento en las importaciones.

La automoción siguió tirando del comercio exterior entre enero y julio, con 4.043,7 millones de euros, el 31,7 por ciento del total, y un aumento del 5,9 por ciento.

Cabe destacar también el crecimiento del 8,6 por ciento de las ventas fuera de máquinas, aparatos y material eléctrico, con 2.327,5 millones. El mayor aumento se produjo no obstante en productos de las industrias químicas y conexas, un 21,2 por ciento, hasta los 1.260,3 millones, seguido por el de las materias plásticas y sus manufacturas, con un 14,4 por ciento y 1.462,7.

Por el contrario, bajaron más las exportaciones de productos del reino vegetal, un 11,8 por ciento, con 182,9 millones; y de animales vivos y productos del reino animal, un 3,5 por ciento, con 716,2.

En importaciones, cabe destacar un aumento del 12,2 por ciento en productos de las industrias químicas y conexas, hasta los 1.569,2 millones; y en máquinas, aparatos y material eléctrico, del 8,8 por ciento, con 2.631,9 millones.

En el extremo opuesto, las importaciones de material de transporte descendieron un 4,2 por ciento, con 2.021,4 millones; aunque la mayor bajada se produjo en pastas de madera u otras materias de celulosa, con 103,8 millones y una reducción del once por ciento.

Destinos

Francia siguió liderando el mercado exterior de la Comunidad, con unas exportaciones de 3.033,3 millones de euros, que suponen un crecimiento del diez por ciento; y unas importaciones por 2.081,8 millones, y un avance del 6,6 por ciento.

El informe del Ejecutivo regional constata que el mayor aumento de las exportaciones se produjo con destino a Alemania, un 47,1 por ciento, con 922,2 millones de euros, y a Italia, un 41,8 por ciento, y 1.001,1 millones. Por el contrario, se desplomaron las ventas a Bélgica un 55,9 por ciento, con 465,8 millones.

En importaciones, crecieron más las de Rumanía, un 24,7 por ciento, con 336,1 millones; y se contrajeron con más intensidad las de Reino Unido, un 15,3 por ciento, hasta 644 millones.

Provincias

Por provincias, crecieron las exportaciones de Salamanca (1.106,8 millones de euros), un 25,9 por ciento; de Valladolid (6.145,5 millones), un 12 por ciento; y de Burgos (2.813,4), un 10,4 por ciento. En el extremo opuesto, descendieron las de Palencia (769,5 millones de euros), un 27,3 por ciento; las de Zamora (171,7), un 11,5 por ciento; las de Soria (340,5), un 10,7 por ciento; las de Ávila (96,1), un 9,4 por ciento; las de Segovia (435,4), un 4,2 por ciento; y de León (860), un 0,8 por ciento.

En cuanto a las importaciones, aumentaron en Ávila (209 millones de euros), un 71,7 por ciento; en Salamanca (1.003,7), un 11,9 por ciento; en Palencia (774,2), un diez por ciento; y en Valladolid (4.828,5), un 3,2 por ciento. En el extremo opuesto, mermaron en Soria (230,4 millones de euros), un 13,4 por ciento; en Burgos (1.803,6), un 10,5 por ciento; en Segovia (258,7), un 8,6 por ciento; en León (787,8), un 2,7 por ciento; y en Zamora (107,6), un 0,6 por ciento.