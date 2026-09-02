El paro sube en agosto en Castilla y León con 2.010 nuevos desempleados, un 2,09% más que en julio

El número de desempleados aumentó en agosto en Castilla y León en 2.010 personas, lo que supone un aumento del 2,09% sobre el mes de julio.

Un dato que se encuentra por encima del 1,92% de incremento registrado a nivel nacional, donde el paro subió en 44.419 personas hasta los 2,35 millones, la cifra más baja registrada en este mes desde 2007, en el inicio de la crisis financiera.

El número de desempleados en la Comunidad se situó así en 98.323 personas, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el desempleo en la Comunidad subió ligeramente, un 0,15%, dado que en los últimos 12 meses un total de 144 castellanos y leoneses se incorporaron a las listas del paro.

A nivel nacional y respecto a agosto de 2025, el parámetro cayó en 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos de desempleo.

Por comunidades, el paro registrado en el octavo mes bajó únicamente en la ciudad autónoma de Ceuta, un 1,76%, con 148 personas menor. Por contra, subió en el resto, con los incrementos más significativos en Cataluña (14.594), Madrid (6.881), Comunidad Valenciana (5.847) y Andalucía (3.394 personas).

En relación a agosto de 2025, nueve comunidades registraron descensos. Los más acusados se produjeron en Andalucía, con 62.355 personas menos y un 10,5% de caída; y en Canarias, con 5.756 menos y un 3,8%.

Entre las que vieron aumentar el indicador interanual, destacan Cataluña, con 2.103 trabajadores más en situación de desempleo (0,64%), y Aragón, con 1.693 (3,5% de variación).

Por el contrario, las mayores caídas se produjeron en Andalucía (10,83%), seguida por Extremadura (7,78%), Canarias (4,58%) y Cantabria (2,28%).

Provincias

Por provincias, todas ellas registraron aumentos respecto al mes precedente. Porcentualmente, donde más subió el paro fue en Burgos, un 4,16%, con 519 personas más y un total de 13.000 parados.

Le siguen Segovia, con un 3,36% más, con 145 trabajadores que pasan a engrosar las listas y que totalizan 4.459 personas.

En situación similar aumentaron Valladolid, un 2,46%, con 524 más (21.844 en total); Zamora, un 2,4%, con 183 más (7.795 parados de forma global); Palencia, un 2,3%, con 135 más (6.012); y Ávila, un 2,27%, con 171 más (7.718 en total).

Cierran el listado Soria, con un 1,47% más y 38 nuevos parados, hasta un total de 2.630; Salamanca, con un 1,18%, con 180 nuevos y 15.397 desempleados; y León, con un 0,59% y 115 nuevos, con un total de 19.448 personas.

Por otra parte, en el ámbito interanual cayó el paro en cinco provincias. Así ocurrió en Salamanca, donde lo hizo un 2,16%, con 340 menos en desempleo; en León, un 1,81%, con 359 menos; un 0,8%, en Ávila, con 62 menos; un 0,58% en Segovia, con 26 menos; y un 0,42% en Zamora, con 33 menos.

Por contra, se dispara el paro en Soria, un 9,08% en un año, con 219 personas más; y sube también en Valladolid, un 2,32%, con 496; un 1,74% en Palencia, con 103 más; y un 1,14% en Burgos, con 146 más.

En relación a los sectores, de los 98.232 parados existentes en Castilla y León, 69.990 corresponden al sector servicios, 11.054 no trabajaron nunca, 8.061 pertenecen a la industria, 5.564 a la construcción y 3.654 al sector primario.

Por sexo, 59.049 son mujeres y 39.274, hombres. Por edad, los menores de 25 años representan el 7,9% al suponer 7.782 del total de desempleados de Castilla y León.

Mayor número de indefinidos

Por otro lado, en agosto se firmaron en la Comunidad 54.089 contratos, un 24,54% menos que en julio, con 17.589 por debajo de los suscritos en el mes anterior. En el conjunto del país se produjo una caída del 27,87%, al signarse 442.314 contratos menos.

Igualmente, en la tasa interanual, tanto Castilla y León como el conjunto de España, registraron más contratos firmados que en agosto de 2025: 2.018 más en la Comunidad (un 3,87%) y 104.865 en el país (10,08%).

De los 54.089 contratos firmados en la Comunidad, 16.799 fueron indefinidos y 37.299, temporales, mientras que en España, los nuevos contratos indefinidos fueron 440.274, uno de cada tres nuevos contratos, en un mes marcado hasta ahora por la contratación temporal, afianzando la pauta ya observada en meses precedentes, con 704.583 en este mes.

Por último, en relación a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, relativos a julio, dado que la cifra se refiere siempre al mes anterior, en Castilla y León alcanzaron las 73.165 personas, de las que 40.225 tienen una prestación contributiva, 32.920 un subsidio y 20 se benefician de la renta activa de inserción.

El número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León bajó un 0,3% en la Comunidad en el mes de agosto, al perder 3.102 efectivos, aunque se mantiene la cifra total por encima del millón, con 1.019.088.

El descenso de la Comunidad es inferior al registro marcado en el conjunto del país, donde se anotó una caída del 0,7%, con 162.840 cotizantes menos, hasta alcanzar los 22,34 millones.

Sobre el dato de hace un año, Castilla y León registró un repunte del 1,89%, por debajo del 3,1 por ciento nacional, al sumar la autonomía 18.946 efectivos nuevos, por las 679.023 nuevas incorporaciones en el conjunto del país, según revelan los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ministerio destacó que la afiliación media en España resta 162.840 ocupados respecto a julio, una cifra que está muy por debajo de años anteriores, ya que agosto es un mes que suele estar marcado por el efecto estacional.

Respecto a 2018, hay más de 3,5 millones de afiliados más. En la comparativa interanual, la Seguridad Social experimenta el mayor incremento en un mes de agosto desde 2021, un año que estuvo muy influido por el impacto de la pandemia.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, en agosto se han registrado 83.844 afiliados más, hasta un total de 22.371.964. Así, se acumulan ya 67 meses consecutivos de incrementos y se alcanza el nivel más elevado de la serie.

En la Comunidad, el 82 por ciento de los afiliados se correspondió con el régimen general, con 835.991 personas, mientras que el 17,9% restante fue autónomo, con 183.088.

El régimen especial de Minería del Carbón se cerró con nueve afiliados. Además, a los 803.169 afiliados al régimen general, se suman los 18.432 del Sistema Especial Agrario y otros 14.390 del Sistema Especial Hogar.

Provincias

Por provincias, y en cuanto a la variación mensual, subió en cuatro y bajó en cinco.

El mayor incremento se produjo en Segovia, donde aumentó un 0,43%, con 315 afiliados más, seguida por León, con un 0,28% y 482 más. A continuación aparecen Zamora, con un 0,17% y 11 afiliados más, y Soria, con un 0,11% y 48 más.

Zamora con un 1,1% y 699 más, Palencia con un 0,85% de subida y 580 más, León con un 0,58% y 1.011 más, Salamanca con un 0,2% y 270 más y Burgos con un 0,13% y 214 más.

Las bajadas se produjeron en Valladolid, con una caída del 0,95%, con 2.251 menos; Burgos, un 0,65% y 1.072 menos; Palencia, un 0,64% y 443 menos; Salamanca, un 0,16% y 211 menos, y Ávila, un 0,13% y 81 menos.

De esta manera, Valladolid sigue a la cabeza en el número de cotizantes, con 235.569, seguido de León (175.493), Burgos (162.670) y Salamanca (134.401). Soria cierra la lista con 43.415 afiliados. Ávila contabiliza 60.820; Zamora, 64.231; Palencia, 68.634, y Segovia, 73.855.

Por lo que respecta a la variación interanual, todas las provincias vieron crecer sus cifras.

Las mayores subidas correspondieron a Segovia, con un 3,94%, seguida por Burgos (2,62%) y Salamanca (1,97%). A continuación aparecen Ávila y Palencia, con el 1,87%; Zamora, con el 1,52%; Soria, con el 1,43%; Valladolid, con el 1,30%, y Palencia, 0,68%.