Grupo Cajamar eleva su beneficio un 8,5 % en el primer semestre impulsado por la actividad comercial

Grupo Cajamar ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio neto consolidado de 192,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,5 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Según ha informado la entidad cooperativa, el volumen de negocio gestionado se elevó un 9,6 % interanual hasta alcanzar los 118.527 millones de euros.

Por su parte, los activos totales en balance registraron un repunte del 4,7 %, situándose en 67.582 millones de euros al término de los seis primeros meses del año.

Márgenes e impulso comercial

El margen bruto del Grupo alcanzó los 728 millones de euros, respaldado por un margen de intereses de 525,4 millones de euros y unos ingresos por comisiones y diferencias de cambio de 167 millones.

A esto se sumó un avance del 11,6 % en el resultado de los negocios conjuntos.

Tras registrar un margen de explotación de 309,1 millones y descontar las pérdidas por deterioro de activos y provisiones por 52,4 millones, el beneficio antes de impuestos creció un 10,4 % hasta los 256,7 millones de euros.

Una vez contabilizada la carga fiscal de 64 millones, que incluye 6,7 millones del impuesto a la banca, la rentabilidad sobre el capital (ROE) se mantuvo estable por encima del 8 %, en un 8,1 %.

En el ámbito comercial, los recursos gestionados minoristas crecieron un 12,1 % interanual, con un destacado dinamismo de la comercialización fuera de balance (+24,3 %), impulsada por el repunte del 31,3 % en los fondos de inversión.

Por el lado del activo, la inversión crediticia aumentó un 10,2 % hasta los 44.347 millones de euros.

El crédito destinado a empresas se incrementó un 10,5 %, consolidando la posición de la entidad en el sector agroalimentario, donde ostenta una cuota de mercado nacional del 14,9 % y al que destinó el 41,5 % de la nueva financiación empresarial.

Solvencia, calidad de activos y sostenibilidad

La calidad de balance continuó mostrando una evolución positiva al reducirse la tasa de morosidad hasta el 1,57 %, mientras que la cobertura sobre el crédito dudoso aumentó 7,5 puntos porcentuales, alcanzando el 82,6 %. El coste del riesgo de crédito bajó al 0,23 %.

En materia de solvencia, los recursos propios computables crecieron un 12,7 %, elevando la ratio de capital de máxima calidad (CET 1 phased in) al 14,1 % y el coeficiente de solvencia total al 16,6 %, lo que supone un exceso de capital de 933 millones de euros sobre los requerimientos regulatorios.

La ratio MREL se situó en el 25,5 %, sobrepasando holgadamente las exigencias normativas.

La posición de liquidez se vio reforzada tras la emisión en mayo de un bono verde de deuda senior 'preferred' por 500 millones de euros, cuya demanda multiplicó por 3,6 veces la oferta.

Las ratios de liquidez LCR (228 %) y NSFR (145 %) confirman holgura financiera junto a una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias de 5.476 millones de euros.

El Grupo, que presta servicio a más de 3,9 millones de clientes a través de 944 oficinas, ventanillas y unidades móviles atendidas por 5.297 profesionales, mantiene además una destacada valoración en materia ESG tras renovar por cuarto año consecutivo la máxima calificación 'A' de la organización CDP por su gestión y transparencia ante el cambio climático.