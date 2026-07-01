Castilla y León teje con el Kurdistán iraquí una alianza empresarial: "Es una zona con mucho interés en invertir aquí"

La CEOE Valladolid, junto al CESCyL, han organizado este miércoles el primer foro económico de la alianza Castilla y León-Kurdistán (Irak). Ángel Pisano

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) ha sido el escenario este miércoles de un encuentro de trabajo de "alto rango" de los principales representantes institucionales y empresariales autonómicos y sus homólogos en la región de Kurdistán en Irak.

Una jornada organizada por la CEOE de Valladolid ha servido como punto de partida para tejer una alianza empresarial entre ambos territorios, ya que, tal y como ha destacado el presidente de la patronal provincial en declaraciones a este periódico, Carlos Magdaleno, las compañías de esa zona tienen "mucho interés en invertir aquí".

En el encuentro han participado el propio Carlos Magdaleno, el presidente del CESCyL, Enrique Cabero, y el ministro y jefe del Consejo de Inversiones del Gobierno Regional del Kurdistán, Mohammed Shukri, además del representante del gobierno kurdo en España, Darawan Hameed.

El objetivo de la jornada es "entablar diálogo entre las empresas" de Kurdistán y de Castilla y León y Valladolid, bajo el pretexto de que "esos lazos, esas conversaciones, hacen que tengamos negocios en el futuro próximo".

"Kurdistán es una zona en la que se prevé un alto crecimiento en la actividad industrial porque es una región que está empujando muy fuerte", ha resaltado el presidente de los empresarios vallisoletanos.

Por ello, Magdaleno ha considerado que hay que "aprovechar la oportunidad desde el diálogo y el conocimiento de ambos para que eso al final de todo signifique que haya puestos de trabajo y empresas funcionando".

"Lugares extraordinarios para invertir"

Por su parte, Cabero ha explicado durante la inauguración que Valladolid y Castilla y León "son lugares extraordinarios para hacer negocios", ya que representan una tierra que "tienen una industria sobre materias muy diversas, como la automoción o la industria agroalimentaria, donde es líder".

Asimismo, ha destacado el "sistema universitario consolidado desde hace más de 800 años", lo que redunda en una "gran capacidad de creación de conocimiento, centros de investigación y tecnológicos y clústeres empresariales" que pueden ser aprovechados por los inversionistas kurdos.

El ministro del Kurdistán iraquí, Mohammed Shukri, también ha participado en la inauguración, donde ha emplazado a que Castilla y León tenga una "presencia real" en su región, la cual considera "un estado abierto que ofrecerá toda la ayuda del Gobierno a vuestras empresas".

"Esperemos que esta puerta se quede abierta y no se cierre, fomentando todos los lazos entre las dos regiones", ha sentenciado.

Por último, Darawan Hameed, representante institucional de la región kurda en España, ha subrayado el "enorme potencial económico" de su territorio y ha establecido este encuentro como un punto de partida para "abrir puertas, conocernos y explorar juntos todo lo que podemos conseguir".