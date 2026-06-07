Hacienda recauda en Castilla y León 2.811 millones de euros, y camina hacia un nuevo récord de caja

El Gobierno sigue haciendo caja vía impuestos, con ingresos tributarios que crecen a dos dígitos en Castilla y León respecto al año anterior en el primer cuatrimestre del año.

Pese a haberse registrado récord histórico de recaudación en 2025. Unos gravámenes impulsados por los beneficios empresariales, vía Sociedades, y el consumo, con el IVA, pese a las turbulencias internacionales, disparadas con el conflicto de EEUU con Irán y su impacto en los precios.

La voracidad recaudatoria se sigue nutriendo, no obstante, principalmente del trabajo, en un contexto en que el Gobierno se niega a deflactar el IRPF, que se come las subidas salariales y el poder adquisitivo.

Los datos que facilita la Agencia Tributaria, recogidos por Ical, reflejan que la recaudación del Impuesto de Sociedades se situó entre enero y abril de 2026 en los 234,4 millones de euros, lo que supone un espectacular incremento del 19,9 por ciento en relación a la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior, como recoge Ical.

Asimismo, cabe destacar que los ingresos tributarios por el IVA, que es un impuesto indirecto que grava el consumo, a todos por igualdad, sin diferenciar situación o ingresos, se disparó también un 11,9 por ciento durante los meses de estudio, hasta los 1.105,39 millones de euros.

Sin embargo, el mayor volumen recaudatorio siguió procediendo de las rentas del trabajo, con un IRPF que aportó a las arcas estatales durante el primer cuatrimestre del año, 1.425,2 millones de euros, que representan un avance del 7,9 por ciento en comparación al dato de 2025 por las mismas fechas.

El informe indica asimismo, que el impuesto de la renta de los no residentes, permitió al Estado asumir unos fondos por 11,39 millones de euros, que revelan una subida del 6,8 por ciento anual.

También tuvo un muy buen comportamiento el tributo por tráfico exterior, que sumó algo más de 13 millones de euros, con un incremento porcentual del 11,6 por ciento.

En el extremo opuesto, los impuestos especiales siguieron en negativo, con menos 1,93 millones de euros, aunque el dato mejoró los menos ocho millones del ejercicio anterior.

Además, también retrocedió la recaudación por el capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias), que mermó un 3,6 por ciento, con 13,59 millones.

Provincias

Por provincias, la recaudación del Estado aumentó más en Segovia (169.023 millones de euros), un 17,4 por ciento; seguida por Burgos (507,24 millones), un 12,6 por ciento; y en Palencia (170), un 12,2 por ciento.

Asimismo, se elevó en León (373,92 millones) y Salamanca (327,59), un 9,7 por ciento, en ambos casos; en Zamora (125,63), un 9,4 por ciento; en Valladolid (926,72), un 9,3 por ciento; y en Soria (111,88), un 6,1 por ciento.

Bajando al detalle, en el IRPF, el mayor aumento de los ingresos se registró en la provincia segoviana (87 millones de euros), un 11,3 por ciento, seguida por Salamanca (167), un 9,3 por ciento; Valladolid (497,94), un 8,7 por ciento; Burgos (232), 7,5 por ciento.

Ávila (49,91), un 6,9 por ciento; León (189,94) y Zamora (66,21), un 6,9 por ciento, en ambos casos; Soria (53,32), un 4,7 por ciento; Y Palencia (81,69), un cuatro por ciento.

En cuanto al IVA, el impuesto al consumo solo se redujo en Soria (48,1 millones de euros), un 2,5 por ciento, pero creció en Palencia (73,22 millones), un 22,9 por ciento; en Segovia (65), un 19,6 por ciento; en Zamora (48,14), un 18,9 por ciento; en Ávila (42,51), un 13,6 por ciento.

En Valladolid (338,97), un 12,2 por ciento; en león (140,75), un 10,5 por ciento; en Ávila (222), un 9,9 por ciento; y en Salamanca (126,58), un 9,8 por ciento.

Por último, en Sociedades cabe destacar un retroceso en Ávila (seis millones de euros), del 3,5 por ciento; y en Zamora (9,41 millones), de una décima respecto a 2025; mientras que avanzó su recaudación en Soria (nueve millones de euros), un 138,5 por ciento; en Segovia 15), un 54,2 por ciento; en Burgos (44,43), un 50,7 por ciento;

En Palencia (13,77), un 22,8 por ciento; en León (38,16), un 18,9 por ciento; en Salamanca (29,53), un 16,5 por ciento; y en Valladolid (68,94), un 1,3 por ciento.