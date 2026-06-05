Confirmado por el Supremo: los vecinos no pagarán las cuotas pendientes de la comunidad si han pasado 5 años

La convivencia en una comunidad de vecinos es efectiva, en gran medida, por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). La normativa regula de manera integral la vida en un edificio residencial, desde el reparto de gastos hasta el uso de zonas comunes.

También aborda los acuerdos que pueden salir adelante en una junta de propietarios, siempre con la meta de asegurar que vivir en un edificio no suponga un conflicto permanente con el resto de vecinos.

Precisamente, esta ley nació con la premisa de ordenar la convivencia y establecer las obligaciones que deben afrontar los propietarios. Entre los pilares más fundamentales está el pago de las cuotas comunitarias, que son imprescindibles para cubrir la limpieza, ascensores, seguros o suministros.

La ausencia de este sistema de contribución compartido, el mantenimiento de los elementos comunes y los inmuebles sería un aspecto inviable, afectando los problemas económicos a la totalidad de los propietarios.

Mientras la LPH fija obligaciones muy específicas, su interpretación depende especialmente de los tribunales. Y aquí es donde ha entrado el Supremo, que ha reforzado recientemente un criterio clave en cuanto a las deudas acumuladas.

En esta línea, la sentencia que se ha conocido hace poco establece que las comunidades no pueden reclamar cuotas no pagadas si han transcurrido cinco años sin iniciarse acciones para que sean efectuadas.

En Castilla y León, con más de 70.000 comunidades de propietarios, según coinciden algunos expertos, y un parque inmobiliario envejecido, múltiples pisos vacíos y procesos de herencia complejos, la sentencia ha cambiado las reglas del juego.

Reforma del Código Civil

La sentencia recoge un caso real en el que se ha dado la razón a dos propietarios que se enfrentaron a sus vecinos por un agujero de casi 6.500 euros por el impago de cuotas entre 2007 y 2014.

La comunidad de vecinos reclamaba toda la cantidad apoyándose en el antiguo criterio que establecía el Código Civil, donde se marcaba un plazo de prescripción de 15 años para algunas obligaciones a título individual.

Pero el Tribunal Supremo ha corregido esta interpretación y se ha guiado por la reforma del Código Civil introducida por la Ley 42/2015, que redujo estos periodos de prescripción.

Desde la entrada en vigor de estos cambios legales, los plazos para reclamar pagos periódicos, como el caso de los gastos comunes, prescriben a los cinco años.

Una diferencia bastante reseñable y sobre la que se ha apoyado el Supremo para concluir que la mayor parte de esta deuda no se podía exigir por la vía judicial.

De esta manera, solo podían ser reclamadas las cuotas que correspondían a 2013 y 2014, reduciendo la deuda a casi 1.700 euros. El resto de la cuantía quedaba extinguida por prescripción.

Esta resolución aclara la duda que ha estado generando conflictos durante años entre comunidades y propietarios. A pesar de que las deudas habían sido generadas antes de la reforma, el plazo se rige por la nueva normativa, según estimó el Alto Tribunal.

En este sentido, se deja claro que no puede usarse el antiguo criterio de 15 años para tratar de recuperar deudas muy antiguas. El Alto Tribunal se apoya en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Dicho precepto obliga a todos los propietarios a contribuir a los gastos generales del edificio, según la cuota de participación que representen.

Dicha obligación aún existe, pero el derecho a reclamar judicialmente dichas cantidades no es eterno. El Supremo ha recordado a su vez que el plazo de prescripción comienza a contar desde el instante en que cada cuota resulta exigible, algo que suele coincidir con el cierre del ejercicio anual o con la fecha fijada para el pago.

En el caso de que durante cinco años no haya una reclamación formal o judicial, la deuda ya no tendrá base legal y no podrá ser exigida por la vía judicial.

En el caso que aborda el Alto Tribunal, los propietarios argumentaron con la prescripción durante el procedimiento, algo que ha sido decisivo para reducir la cantidad que debían abonar

El resultado ha sido una rebaja por parte del Supremo de un 70% de la cuota, obligándoles solo a pagar el tramo todavía vigente, además de los intereses legales pertinentes.

La resolución sirve también como una advertencia, ya que muchas comunidades acumulan durante años recibos impagados con la falsa creencia de que pueden solicitarles más adelante.

Aunque la sentencia alivia de alguna forma a los propietarios con deudas, también es importante saber que la prescripción no se aplica de manera automática.

Para ello, debe invocarla expresamente el afectado durante el proceso judicial. De no hacerlo, la reclamación podría salir adelante aunque hayan pasado más de cinco años.