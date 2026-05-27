¿Estamos asistiendo a la desaparición de SAP? Adiós al “software que registra procesos”: la nueva empresa cambia reglas

Félix Monedero, ex Director General de SAP España y actual líder de la línea de negocio Hoppers Academy, del Grupo Aspasia. Cedida

En España, más de 2.000 empresas que usan SAP como ERP y a nivel global más de 450.000 empresas. Muchas de ellas empiezan a hacerse una pregunta clave: ¿estamos dejando atrás el SAP que conocíamos?

El gigante tecnológico alemán acaba de celebrar en Madrid su gran evento anual, Sapphire 2026, reuniendo a más de 10.000 asistentes.

El evento contó con la participación de representantes de importantes empresas dentro del ámbito educativo. A destacar, la asistencia de Félix Monedero, ex Director General de SAP España y actual líder de la línea de negocio Hoppers Academy, del Grupo Aspasia.

Durante la apertura del evento, el CEO de SAP, Christian Klein, lanzó una pregunta provocadora: “¿Seguirá siendo SAP una empresa de software en el futuro?”.

La respuesta refleja un cambio profundo: SAP deja de ser una herramienta que simplemente registra procesos para convertirse en una plataforma capaz de ejecutar tareas de gestión empresarial de manera autónoma mediante inteligencia artificial.

En este nuevo escenario, la formación especializada se convierte en un elemento estratégico tanto para empresas como para profesionales.

La velocidad a la que está evolucionando el ecosistema SAP obliga a una actualización constante de competencias técnicas y de negocio.

Compañías especializadas como Hoppers, empresa perteneciente a Grupo Aspasia y referente en formación SAP y capacitación tecnológica avanzada, ya están trabajando en la adaptación de perfiles profesionales hacia este nuevo paradigma de inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial.

La demanda de expertos capaces de combinar conocimientos funcionales, visión estratégica e IA crecerá de forma exponencial durante los próximos años.

Para muchas organizaciones, la diferencia entre liderar o quedarse atrás dependerá directamente de su capacidad para formar y transformar talento interno.

“La transformación que vive SAP no es únicamente tecnológica, sino también humana.

Las empresas necesitan profesionales capaces de entender el negocio, trabajar con inteligencia artificial y adaptarse a procesos cada vez más automatizados. La formación continua ya no es una opción, sino un factor decisivo para la competitividad y la empleabilidad en los próximos años”, señala Félix Monedero.

El impacto en el negocio

Para muchas empresas medianas, el principal obstáculo para competir con grandes corporaciones no es la falta de visión, sino la escasez de recursos y la lentitud en la toma de decisiones.

SAP ha presentado su concepto de Autonomous Enterprise, un ecosistema con más de 50 asistentes y 200 agentes de IA especializados integrados en áreas como finanzas, logística o recursos humanos.

Ya no se trata únicamente de automatizar tareas, sino de delegar procesos empresariales completos.

Para el CEO (Escala e Industria): Con la llegada de SAP Industry AI, la inteligencia artificial incorpora conocimiento específico de sectores e industrias acumulado durante más de cinco décadas.

En entornos industriales y logísticos, la compañía asegura mejoras significativas en planificación y reducción de incidencias operativas, incluyendo disminuciones de hasta un 25% en pérdidas derivadas de roturas de stock.

Esto permite que empresas medianas puedan aumentar producción y capacidad operativa sin disparar sus costes estructurales.

Para el CFO (Optimización y Caja): Los nuevos agentes financieros son capaces de gestionar procesos como cierres contables, conciliaciones o previsiones de tesorería prácticamente en tiempo real.

Según los datos presentados por SAP, estas herramientas pueden reducir hasta un 40% el tiempo dedicado a tareas repetitivas relacionadas con contabilidad y operaciones financieras.

Además, el usuario de negocio interactúa ahora mediante lenguaje natural gracias a Joule Work, el nuevo orquestador de IA generativa de SAP. Un directivo puede solicitar simulaciones complejas o análisis estratégicos sin necesidad de navegar por decenas de transacciones técnicas.

SAP prevé que Joule gestione de forma autónoma el 80% de las tareas de negocio más frecuentes dentro del ERP antes de finalizar el año.

El nuevo perfil profesional: De la "transacción" a la "gobernanza"

Este cambio tecnológico también redefine por completo el perfil profesional del ecosistema SAP.

Los perfiles centrados únicamente en introducir datos, ejecutar tareas repetitivas o desarrollar personalizaciones muy operativas están evolucionando hacia nuevos roles híbridos con mayor orientación estratégica.

Según estimaciones de firmas como McKinsey, Gartner o IDC, hasta el 65% de los puestos técnicos actuales en entornos ERP cambiarán radicalmente antes de 2030.

Los profesionales más demandados serán aquellos capaces de combinar:

· Conocimiento profundo del negocio.

· Capacidad de diseñar y supervisar agentes de IA.

· Gestión del cambio organizativo.

· Gobierno y control de procesos automatizados.

El nuevo valor diferencial ya no será únicamente saber utilizar el sistema, sino entender cómo entrenar, supervisar y auditar decisiones tomadas por inteligencia artificial en procesos críticos como finanzas, compras o logística.

El veredicto para la empresa mediana

La carrera tecnológica ya no la gana quien tiene el equipo de IT más grande, sino quien adopta antes un modelo operativo autónomo.

Para el tejido empresarial mediano, la IA agentica democratiza la eficiencia que antes solo estaba al alcance de las multinacionales con presupuestos infinitos. La tecnología ya está disponible; el verdadero reto para los comités de dirección españoles a partir de este año será cultural y de gestión del talento.