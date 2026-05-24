Confirmado: en los primeros 5 años de alquiler el propietario tiene limitada su capacidad para subir la renta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. Juan Lázaro Ical

La normativa es taxativa al respecto y dice que los propietarios tienen limitada su capacidad para subir la renta del alquiler, especialmente durante los primeros cinco años, aunque puede ser durante más tiempo.

Una circunstancia que adquiere especial relevancia en un momento como el actual, donde la inflación propiciada por los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y Ucrania están propiciando un alza de precios que ahoga a muchas familias.

La actualización de la mensualidad no está sujeta a la libre elección del casero, sino que debe regirse por unos estándares siempre y cuando hablemos de prórrogas del contrato.

En Castilla y León, según los últimos datos disponibles, habría en torno a 120.000 viviendas en régimen de alquiler, que en un gran número estarían sujetas a estas limitaciones en la actualización de la renta

Para entender todo este conglomerado normativo, hay que saber primero que en España hay tres realidades que marcan su discurrir, que son la Ley de Vivienda, la Ley de Arrendamientos Urbanos y las zonas tensionadas, aunque este último caso en Castilla y León no se da.

Tras decaer el pasado mes de abril el Real Decreto Ley 8/2026 del Gobierno de España, que establecía la prórroga obligatoria durante dos años y un 2% máximo de la subida de la renta, los alquileres vuelven a regirse por otros índices que estipulan los límites legales de actualización.

5 años mínimo de subida limitada

El alquiler de vivienda habitual tiene un límite mínimo de duración de cinco años. Es decir, aunque tu firmes un contrato por dos, puedes solicitar la prórroga que deberá aplicarse automáticamente hasta este máximo de tiempo. En caso de que el arrendador sea una empresa, este límite crece a los 7 años.

Durante todo este periodo, al producirse prórrogas automáticas y no la firma de nuevos contratos, el casero deberá ceñirse a la normativa a la hora de aplicar la cláusula de actualización. No tendrá libertad para aplicar una nueva renta o negociarla con su inquilino.

Además, cabe resaltar que una vez finalizados los cinco años (7 si es empresa), el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) estipula que si nadie dice nada el contrato seguirá prorrogándose anualmente hasta un máximo de tres años.

Esto implica que las actualizaciones de la renta seguirán siendo limitadas, pues el contrato se mantiene. Finalizado el periodo legal mínimo de 5 o 7 años, el casero debe avisar con cuatro meses de antelación y el inquilino dos si quieren poner final al contrato.

Mientras tanto, cuando se produzcan prórrogas o año a año, el contrato únicamente podrá actualizar la renta conforme a las cláusulas de actualización y siempre dentro del límite ilegal.

Para contratos firmados tras la Ley de Vivienda este límite es el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) que actualiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) mes a mes.

La subida se producirá en el mes que se cumpla el aniversario anual del contrato, tomando como referencia el IRAV, que este 2026 ha estado en torno al 2,2%.

El incremento de la mensualidad podrá producirse como máximo una vez al año y siempre que exista la cláusula de actualización en el contrato.

Si el contrato de alquiler es anterior a la Ley de Vivienda, el límite que se aplica en estas actualizaciones suele estipularse por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) o el Índice de Precios de Consumo (IPC), en función de lo pactado, pero siempre algo más elevado que el IRAV.

En cualquier caso, continúa siendo el límite al que el casero puede acogerse. La subida de la renta será libre, eso sí, cuando el contrato finalice, una vez acaban las prórrogas, y haya que negociar un nuevo contrato entre el inquilino y el propietario, que podrá ajustar su vivienda a los precios de mercados si así lo desea y acepta el arrendatario.

Cuando exista la prórroga tácita una vez finalicen los 5 o 7 años obligatorios, bien porque nadie ha dicho nada o el casero no ha cumplido los plazos de preaviso, es importante resaltar que las actualizaciones de la renta seguirán marcadas por el límite legal.