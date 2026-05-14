Castilla y León, la segunda comunidad más cara de España para hacer la compra en abril: los precios suben un 3,5%

La inflación sigue castigando con fuerza a los hogares de Castilla y León.

La Comunidad registró en abril una subida anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) del 3,5%, convirtiéndose así en la segunda autonomía de España donde más crecieron los precios, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (3,8%).

Y tres décimas por encima de la media nacional, situada en el 3,2%.

Los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan además que el coste de la vida continúa encareciéndose en Castilla y León por encima del conjunto del país.

En lo que va de año, los precios acumulan un incremento del 1,8 % en la Comunidad, frente al 1,6 % de la media española.

El repunte mensual también fue superior al nacional. En abril, el IPC aumentó un 0,6 % respecto a marzo en Castilla y León, mientras que en España el incremento fue del 0,4 %.

Con estos datos, Castilla y León se consolida entre las comunidades autónomas más inflacionistas del país.

Tras Madrid, las siguientes regiones con mayores tasas fueron Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, todas con un 3,4 %. En el lado contrario se situaron Extremadura y Asturias, donde la inflación anual fue del 2,7 %.

Transporte, alimentación y hostelería disparan el gasto familiar

El encarecimiento de productos y servicios básicos sigue siendo uno de los principales factores detrás del aumento del coste de la vida en Castilla y León.

El transporte lideró la subida anual de precios con un incremento del 6,8 %, impulsado principalmente por el aumento de los combustibles.

También destacaron las subidas en bebidas alcohólicas y tabaco (4,7 %), restaurantes y alojamientos (4,6 %), seguros y servicios financieros (3,8 %) y vivienda (3,4 %).

Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los apartados que más afecta al bolsillo de las familias, aumentaron un 2,8 % en el último año, mientras que el vestido y el calzado subieron un 2,3 %.

En cambio, los menores incrementos se registraron en información y comunicaciones (0,1 %), actividades recreativas, deporte y cultura (0,6 %) y muebles y artículos del hogar (1,2 %).

En comparación con el mes anterior, los mayores aumentos de precios en Castilla y León se produjeron en vestido y calzado, que se encarecieron un 7,1 % coincidiendo con la nueva temporada comercial.

También subieron las actividades recreativas, deporte y cultura (1,5 %), el transporte (1,1 %) y los restaurantes y alojamientos (1%).

Solo descendieron los precios de la vivienda, con una caída del 1,6 %, y los de bebidas alcohólicas y tabaco, que bajaron un 0,4 %.

Salamanca y Soria lideran la subida de precios

Por provincias, Salamanca fue la que registró el mayor incremento interanual del IPC en abril, con una subida del 3,9 %, seguida de Soria (3,8 %), Palencia y Segovia (3,7 %) y León (3,6 %).

También se situaron por encima de la media autonómica Ávila (3,5 %) y Zamora (3,3 %). Valladolid anotó una subida del 3,2 % y Burgos fue la provincia con menor incremento, aunque igualmente elevado, con un 2,9 %.

En el acumulado del año, Ávila y León lideraron el aumento de precios con un 2,2 %, mientras que Burgos registró el menor crecimiento, con un 1,4 %.

A nivel nacional, el INE destacó que la moderación del IPC estuvo influida por el comportamiento de la vivienda y, especialmente, por la caída del precio de la electricidad respecto al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, el transporte volvió a ejercer presión al alza sobre la inflación en España, debido al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, lo que elevó la tasa anual del grupo hasta el 6,5 %.