Confirmado: los propietarios que hayan comprado su vivienda antes de 2013 se deducen 15% en la Renta

El pasado 8 de abril arrancó la campaña de la declaración de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, y se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Un periodo que durante el ejercicio pasado supusieron más de 6.800 millones de euros para las arcas del Estado provenientes de Castilla y León.

Cerca de cumplir ya un mes desde su inicio, todavía hoy son muchos los contribuyentes que continúan estudiando las deducciones que se pueden aplicar, con el objetivo de ahorrar algunos euros. Entre las materias que más ventajas fiscales tienen está la vivienda, que se presenta como una oportunidad para que el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2025 pueda salir a devolver.

En este contexto, expertos en materia fiscal explican que desgravarse la hipoteca es una realidad para aquellos propietarios que adquirieron su vivienda habitual antes de 2013 con una deducción del 15% de lo abonado y un máximo de 1.356 euros al año.

En la actualidad, el parque inmobiliario de Castilla y León sitúa su edad media entre los 39 y 41 años. De esta forma, son muchos los propietarios de viviendas de la Comunidad que podrían acceder a esta deducción, desconocida en ocasiones. La deducción se aplica al capital, los intereses y algunos seguros que están vinculados a la hipoteca.

Máximo 1.356 euros

El requisito principal para acceder a la deducción es que sea la vivienda habitual del propietario, descartándose pisos alquilados o segundas residencias. La hipoteca, por su parte, debe haberse usado íntegramente para la compra del inmueble.

Esto quiere decir que si se añadió posteriormente una reforma del baño o la construcción de otra habitación, por ejemplo, no estarían incluidas dentro de la desgravación.

El máximo que puede desgravarse el propietario de la hipoteca es de 9.040 euros que, traducido una vez se aplica la deducción del 15%, serían 1.356 euros anuales.

Además, si la vivienda estuviera al 50% con una pareja, cada miembro podría deducirse un 15% de su parte siempre que las dos personas cumplan los requisitos exigidos.

Únicamente hasta 2013

Que las hipotecas posteriores a 2013 no puedan desgravar en la Renta se debe a que el Gobierno de turno eliminó el beneficio fiscal bajo el argumento de ahorrar gasto, no habiéndose recuperado la medida desde entonces.

Actualmente, en un contexto de subidas históricas del Euríbor por el impacto de la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel con Irán, serían muchos los contribuyentes que estarían a favor de incluir su pago anual de la hipoteca en la rendición de cuentas ante la Agencia Tributaria. Sobre todo, de cara al año que viene.

Ahora bien, a modo de compensación, una de las deducciones más relevantes que tienen que ver con la vivienda son las que se destinan a las obras de eficiencia energética.

Dichas desgravaciones permiten al propietario restarse entre un 20% y un 60% de la inversión destinada a la reforma, con un máximo de hasta 5.000 euros de deducción.