Ya ha entrado en vigor: suben las ayudas hasta 300 euros al mes para jóvenes que vivan de alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego Radamés Europa Press

Desde este pasado 24 de abril, una vez se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha entrado en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Un documento que, entre otras cuestiones, pretende facilitar la emancipación y aliviar el peso económico que esto supone para muchos jóvenes.

En este contexto, el nuevo plan contempla un aumento de las ayudas del bono alquiler joven para personas de hasta 35 años. La cuantía sube así 50 euros mensuales hasta los 300, lo que hace que los beneficiarios puedan recibir hasta 3.600 euros en ayudas por este concepto.

En Castilla y León hay más de 320.000 jóvenes de entre 20 y 34 años, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2022, que podrían verse beneficiados por esta medida.

Estas ayudas, ahora bien, están limitadas a un periodo máximo de cuatro años, durante la vigencia del programa. Estas subvenciones, en cualquier caso, son uno de los pilares clave de la política de vivienda que el Gobierno de España ha impulsado con un presupuesto de 7.000 millones de euros.

Un plan, además, que ha llegado con cuatro meses de retraso después de que el Ejecutivo central decidiese posponer la fecha de aprobación con el objetivo de trabajar la redacción del plan junto a las comunidades autónomas para incorporar algunas de sus propuestas.

Al nivel de la sanidad o la educación

El aumento presupuestario para el plan sitúa a la vivienda al nivel de otros pilares que conforman el Estado del Bienestar como pueden ser la sanidad o la educación.

El documento nace en un contexto que está definido por las dificultades de acceso a la vivienda, en especial en el colectivo de jóvenes, y por el importante esfuerzo económico que supone para muchas familias pagar el alquiler.

Estas ayudas se centran especialmente en los jóvenes de menos de 35 años que reciban ingresos limitados. La subvención, de hasta 300 euros al mes, puede destinarse al alquiler de vivienda habitual siempre que se cumplan unos límites de renta y que esta cuantía no supere el 60% del coste de la mensualidad.

A su vez, el plan también ha incrementado las ayudas para el alquiler de habitaciones hasta los 200 euros. Una vez se concedan las subvenciones, el beneficiario lo será para los próximos dos años, pudiendo prorrogarse por un plazo adicional igual o inferior a otros dos si es que se siguen cumpliendo los requisitos.

La ayuda general al alquiler para las personas con recursos limitados, es decir, sin límite de edad, se situará en 250 euros al mes.

Topes en los contratos

Ahora bien, con el objetivo de evitar tensiones en los mercados, el plan ha fijado una serie de topes en los precios de los contratos para que los beneficiarios puedan acogerse.

De esta forma, habrá un máximo general de 1.000 euros mensuales para los casos de viviendas completas y 600 para los casos de habitaciones, aunque existen excepciones en las zonas que ya están tensionadas.

Tres grandes ejes

Tal y como anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el nuevo plan se articula en tres ejes principales. La construcción de más vivienda, rehabilitar y movilizar el parque existente y las ayudas para aquellas personas que más lo necesiten.

El plan será subvencionado por el Estado en un 60%, mientras que las comunidades autónomas asumirán el 40% restante. Esto supone un incremento del 15% del esfuerzo económico para las autonomías con respecto al documento anterior.

Los 7.000 millones de euros se destinarán en un 40% al incremento de la oferta de vivienda protegida de forma permanente, bien por construcción o compra de inmuebles por parte de las administraciones públicas.

Un 30% se destinará a la rehabilitación del parque ya construido y la misma cuantía restante se destinará a las ayudas dirigidas para favorecer la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además de las ayudas para el alquiler, también se ha dispuesto un paquete de subvenciones para jóvenes que vivan en viviendas de alquiler protegidas permanentemente con opción a compra.

Se contemplan así ayudas de hasta 28.800 euros, sirviendo el precio abonado por el alquiler como el pago por adelantado de la futura compraventa. Los jóvenes de hasta 35 años tendrán un máximo de tres años para decidir si llevan a cabo o no la adquisición del inmueble y el importe lo recibirá directamente el vendedor.