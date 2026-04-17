La Airef recomienda a la Junta medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del proyecto de presupuestos autonómicos para 2026, este martes Leticia Pérez ICAL

La Airef, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha recomendado a la Junta de Castilla y León “adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026”.

Así lo indica en el informe sobre presupuestos iniciales 2026, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, y que analiza el cumplimiento de la Comunidad de las reglas fiscales vigentes para este año.

En este sentido, la AIReF estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentó en Castilla y León un 4,7 por ciento, superando el límite establecido del 3,2 por ciento.

Considerando este punto de partida, calcula que el gasto computable en 2026 en la comunidad crecerá un 5,7 por ciento, por encima del límite máximo vigente del 3,5 por ciento.

El documento expone que a efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Castilla y León crecerá en 2026 un 4,9 por ciento, por encima del 3,5 por ciento comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) 2025-2028 para el conjunto de las administraciones públicas.

El informe explica que “observando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y 2026” con aumentos por encima de los compromisos adquiridos, “en consecuencia, es necesario que se revise adecuadamente la valoración y calendario de las medidas de ahorro consideradas por la Comunidad y que se adopten medidas adicionales que corrijan la desviación apreciada”.

Al respecto, traslada que las medidas que se adopten y revisen podrán plasmarse posteriormente en el Plan Económico Financiero 2026-2027 que deba elaborar la Comunidad si se confirma el incumplimiento de la regla de gasto de 2025.

AIReF recuerda que en el informe de 16 de julio sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2025 y sobre el Plan Económico-Financiero 2025-2026 de la Comunidad de Castilla y León, ya apreció riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026 y en años sucesivos.

Por el impacto negativo de las medidas permanentes de rebaja fiscal y de incremento del gasto previstas. El PEF de la Comunidad, destaca, no contenía medidas correctivas ni elementos que sustanciaran la corrección de la desviación en 2026 y mantuvieran el gasto computable en una senda de cumplimiento en el futuro.

En consecuencia, la Airef recomendó a la Comunidad de Castilla y León que incorporara en el Plan que se presentara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las medidas que sustentaran previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a la tasa de referencia en 2026, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación; y recogiera en el plan estimaciones de saldo y deuda compatibles con dicho crecimiento.

La Comunidad de Castilla y León remitió a la AIReF una versión modificada del plan en la que señalaba actuaciones que se estaban llevando a cabo para controlar los gastos. El impacto de estas medidas se había cuantificado y recogido en las previsiones remitidas por la comunidad para 2026, aunque “no estaba claro su calendario de implementación”.

Así, expone que las medidas señaladas se incorporaron también en el escenario de líneas fundamentales que fueron objeto de análisis en el informe del pasado noviembre. A pesar de ellas, la Airef siguió apreciando “riesgo de incumplimiento de la regla de gasto de 2026 en la Comunidad de Castilla y León”.

“La incertidumbre sobre la implementación y valoración de los efectos de las medidas de ahorro en el ámbito sanitario y de la no reposición de efectivos llevaba a estimar un crecimiento del gasto computable del 5,9 por ciento. Por ello, la AIReF mantuvo vigente la recomendación formulada en el informe del PEF, ya que este aún no se había presentado”.

Por último, cabe destacar que la Airef estima que Castilla y León cerrará 2026 en equilibrio y considera que la deuda se situará en 2026 en torno a un 17,8 por ciento del PIB, nivel superior al previsto en el informe anterior.