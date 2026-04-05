Récord de inversión extranjera en Castilla y León: crece un 185% frente a la caída del mercado nacional

La inversión extranjera directa en Castilla y León protagonizó un crecimiento histórico durante el año 2025, alcanzando los 581,1 millones de euros.

Este dato supone un incremento del 185,4% respecto al ejercicio anterior, una tendencia que contrasta significativamente con el panorama nacional, donde la inversión exterior sufrió una reducción del 21,8 % en el mismo periodo.

Tras deducir las desinversiones, la inversión neta en la Comunidad se situó en los 537 millones de euros.

El análisis por origen del capital sitúa a Bélgica como el principal inversor en la región, con una aportación de 240,3 millones de euros.

Le siguen Portugal e Italia, con algo más de 70 millones cada uno, y Alemania, con 66,4 millones. Otros países con presencia relevante en el tejido empresarial autonómico fueron Malta, Francia y Países Bajos.

En cuanto a los sectores de actividad, el mayor volumen de capital extranjero se dirigió a la fabricación de otro material de transporte, que absorbió 240,3 millones de euros.

Destacan también las inversiones en agricultura, ganadería y caza, con 114,7 millones; el suministro de energía, gas y vapor, con 84,5 millones; y la industria de la alimentación, con 64,4 millones.

Otros ámbitos como la investigación y desarrollo (I+D), la fabricación de maquinaria y el sector de la automoción también captaron flujos de capital significativos.

Las perspectivas de futuro se mantienen sólidas, ya que el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) gestiona actualmente 1.048 proyectos activos interesados en asentarse en Castilla y León, de los cuales 221 se encuentran ya en distintas fases de ejecución.

En el sentido inverso, la inversión de empresas castellanas y leonesas en el exterior ascendió a 34,1 millones de euros durante 2025. Los principales destinos de este capital fueron México, con 11,4 millones, Estados Unidos y Perú.

Por sectores, la inversión regional fuera de nuestras fronteras se concentró mayoritariamente en los servicios financieros y en la explotación forestal, seguidos por el suministro energético y las actividades profesionales y científicas.