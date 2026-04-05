Es oficial: ayudas de hasta 5.000 euros y descuentos que superan el 75% para instalar aerotermia en las viviendas

Una operaria trabaja en la instalación de aerotermia en una vivienda Iberdrola

La actual crisis energética propiciada por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania y Rusia ha llevado a la electrificación como una de las soluciones clave por su contribución a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, la mejora de la seguridad del suministro y el fomento de la energética nacional.

En este contexto, Iberdrola ha hecho oficial su programa de ayudas de hasta 5.000 euros para incrementar el incentivo para instalar aerotermia en las viviendas.

Dentro de un marco en el que se contemplan distintas medidas relacionadas con esta energía mediante el reciente Real Decreto 07/2026, estas ayudas de la compañía eléctrica pueden permitir superar el 75% de descuento en la instalación de aerotermia en viviendas de España y Castilla y León.

Actualmente, más del 40% del consumo energético de España proviene del calor, según los datos del IDAE, por lo que para impulsar la transición se considera "clave" cambiar los combustibles fósiles por electricidad en el sector.

De esta manera, tanto viviendas unifamiliares como comunidades de vecinos podrán contar con una reducción del 60% de la inversión hasta 9.000 euros, mientras que en caso de pisos será del 40% hasta los 3.000 euros.

A mayores de las deducciones fiscales, el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, a su vez, contempla medidas de apoyo para la aerotermia.

Es el caso de la reducción de los impuestos del IBI y del ICIO, los cuales son sumados a la bajada del impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5% y del IVA de la electricidad del 21% al 10%.

En este contexto, las familias castellanas y leonesas que inviertan en aerotermia, que es un sistema de climatización sostenible y altamente eficiente, pueden optar a ahorros de hasta un 70% en la energía para la calefacción en caso de contar con suelo radiante y de hasta el 40% si disponen de radiadores.

Al mismo tiempo, esto también favorece una protección frente a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles.

El nuevo plan de ayudas adicionales de Iberdrola contempla 400 euros de descuento directo, más otros 1.000 de bonificación a través del programa Mi Iberdrola, que son canjeables en el contrato de la luz, y hasta 3.600 euros de descuento directo en concepto de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Esto último va en función de la zona climática en la que se sitúe la vivienda. Y es que el sistema CAE lo que hace es transformar el ahorro energético conseguido tras llevar a cabo una actuación de mejora de eficiencia energética en dinero.

En este caso, el potencial beneficiario se llevaría esta ventaja en el caso de cambiar una caldera de combustión por una aerotermia, un servicio que, además, Iberdrola ofrece como descuento directo en el contrato.

En términos prácticos, para una vivienda unifamiliar entre 100 y 200 metros cuadrados, el descuento por instalar esta energía sería cercano al 80%, sumando las deducciones y el plan de Iberdrola.

Para los casos de un piso en altura, la media de ahorro para uno de 100 metros cuadrados sería de entorno al 65%.