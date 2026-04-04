CSIF lanza un ultimátum a Renault tras interrumpir el autobús a la plantilla: "Se tomarán medidas legales"

El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha denunciado la "interrupción total y sin previo aviso" del servicio de transporte que pone a disposición de los trabajadores de Renault y Horse en Valladolid.

La incidencia, ocurrida el pasado 1 de abril, dejó a cientos de empleados bajo mínimos a las puertas de la factoría, afectando tanto a la salida del turno de noche como a la entrada del turno de mañana.

La organización sindical ha calificado la gestión de la multinacional como "nefasta" y ha lanzado un ultimátum: si el servicio no está restablecido este lunes 6 de abril, se tomarán las medidas legales y sindicales pertinentes.

El origen del conflicto reside, según la información remitida por CSIF, en la expiración del contrato entre Renault y la empresa concesionaria La Regional precisamente el día 1.

CSIF considera “imperdonable” que la multinacional “haya permitido una situación de esta gravedad. Los empleados del turno de noche se encontraron a primera hora de la mañana con apenas 6 grados de temperatura, sin autobuses y sin ningún tipo de aviso previo”.

Al mismo tiempo, “quienes debían incorporarse al turno de mañana y que dependen de las ocho líneas de autobús que cubren el servicio, también se vieron obligados a buscar alternativas de transporte de urgencia, en muchos casos llegando tarde a sus puestos de trabajo”, señalaron.

Para CSIF, esta situación es una muestra evidente de "desinterés hacia la plantilla", agravada por producirse en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo.

El sindicato ha ironizado sobre las constantes quejas de la empresa por el absentismo, señalando la contradicción de exigir compromiso cuando la propia multinacional falla en algo tan básico como planificar el transporte colectivo.

"No estamos ante un despiste puntual, sino ante una falta de diligencia gravísima e impropia de una multinacional como Renault", subrayan desde la central sindical.

Ante la gravedad de los hechos, el sindicato independiente exige la restitución urgente del servicio, la depuración de responsabilidades dentro de la dirección y una compensación económica para todos los trabajadores y trabajadoras afectados por los gastos o perjuicios ocasionados.

CSIF insiste en que dejar a la plantilla desasistida en plena madrugada constituye una "falta de respeto absoluta" hacia su seguridad y su tiempo de descanso, y advierte que no permitirá que este tipo de incidentes queden sin respuesta formal.