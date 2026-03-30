El precio medio de la vivienda usada en CyL sube hasta los 1.719 €/m² y el 29% de los municipios supera los 2.000

Imagen de una vivienda en alquiler en Castilla y León. Fotografía: César Sánchez / ICAL.

En los primeros tres meses del año, Castilla y León ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un “incremento trimestral del 2,5% y uno interanual del 8,2%”, según los datos que aporta Fotocasa.

Estos incrementos detectados en marzo sitúan el precio de la vivienda en venta ofertada en 1.719 euros por metro cuadrado y “el 29% de los municipios supera los 2.000 euros por metro cuadrado”.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, ha explicado que el “mercado residencial en Castilla y León arranca el año con una fuerza poco habitual, registrando un incremento trimestral del 2,5%, lo que supone el segundo aumento más alto para este periodo desde el año 2008”.

“Este repunte, sumado a una subida interanual del 8,2%, confirma que la comunidad está experimentando una aceleración en sus precios que no se veía en casi dos décadas”, ha añadido Matos.

El comportamiento sitúa a Castilla y León en “la novena posición nacional por incremento trimestral, superando a regiones con mercados tradicionalmente más tensionados como Baleares o Canarias en este inicio de año”.

Según María Matos, esta “escalada responde a una demanda que busca estabilidad y valor en el mercado interior frente a una oferta que sigue sin ser suficiente para frenar el encarecimiento de los inmuebles”.

Por comunidades

En las Comunidades Autónomas, este primer trimestre de 2026 se presenta con 17 subidas trimestrales e interanuales.

La Comunidad con el mayor incremento trimestral es Navarra (6,4%), seguida de Región de Murcia (4,8%), Andalucía (4,7%), Comunitat Valenciana (3,5%), Asturias (3,5%), Cataluña (3,3%), Madrid (3,2%), Galicia (3,2%), Castilla y León (2,5%), Baleares (2,4%), Canarias (2,3%), País Vasco (2,1%), Cantabria (1,9%), Extremadura (1,7%), La Rioja (1,5%), Castilla-La Mancha (1,3%) y Aragón (1,1%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares y Madrid, ocupan los primeros puestos, y superan la barrera de los 5.000 euros, en concreto se paga por Baleares con 5.395 euros/m2, seguida de Madrid con 5.372 euros/m2.

Le siguen las comunidades de País Vasco con 3.758 euros/m2, Canarias con 3.397 euros/m2, Cataluña con 3.354 euros/m2, Andalucía con 2.860 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.712 euros/m2, Cantabria con 2.583 euros/m2, Asturias con 2.317 euros/m2, Navarra con 2.291 euros/m2, Galicia con 2.209 euros/m2, Región de Murcia con 2.017 euros/m2, Aragón con 1.894 euros/m2, La Rioja con 1.844 euros/m2, Castilla y León con 1.719 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.358 euros/m2 y Extremadura con 1.325 euros/m2.