Castilla y León contribuyó con 3.349 millones al nuevo máximo histórico de España en exportaciones agroalimentarias

El sexto informe de 'Análisis de las exportaciones agroalimentarias', publicado por Cajamar y obra del especialista en mercados y comercio agroalimentario Jaime Palafrox, apunta que las exportaciones llegaron a un nuevo máximo histórico de 77.227 millones de euros.

Unas cifras que suponen un crecimiento del 4% en valor, dato que está muy por encima del conjunto de la economía nacional, que se ubica en el 0,7%.

A esta estadística, Castilla y León aportó 3.349 millones de euros durante 2025, que el año pasado creció en valor al mismo nivel que el conjunto de España.

El informe se ha presentado en el marco de la feria Alimentaria que ha finalizado este jueves, donde Cajamar ha participado activamente con un estand y un programa dirigido a los principales desafíos del sector.

El director de Desarrollo e Innovación Agroalimentaria de Fundación Grupo Cajamar, Manuel Lainez, y el autor del estudio han sido los encargados de exponer los principales datos del informe.

De esta manera, se ha explicado que la balanza comercial agroalimentaria finalizó el pasado año con un superávit de 17.615 millones de euros, el número más elevado entre todos los grandes sectores económicos de nuestro país.

Esto pone de manifiesto la contribución decisiva del sector agroalimentario a un comercio exterior español que estructuralmente es deficitario, con una balanza general de bienes negativa que alcanza los 57.000 millones de euros.

Las exportaciones agroalimentarias suponen el 20% del total de bienes exportados por España. La perspectiva a largo plazo es uno de los valores diferenciales del informe, cuya estructura y metodología permiten que se comparen los datos de series temporales.

Todo ello ofrece una visión que trasciende la coyuntura inmediata y facilita la identificación de tendencias estructurales en los mercados.

España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea, únicamente por debajo de Países Bajos, Francia y Alemania, pero delante de Italia.

Pero el dato más relevante es que la distancia con Francia se ha reducido a únicamente 300 millones de euros, la franja más estrecha de la historia, que consolida una tendencia de convergencia sostenida.

Durante el pasado año, los flujos exportadores de España cayeron un 10% en las ventas a Estados Unidos, un descenso continuado de la demanda china y se recuperó el mercado con Argelia.

Respecto a Mercosur, el informe constata que nuestro país mantiene un déficit comercial en ese área a nivel agroalimentario con 3.729 millones de euros y unas exportaciones de apenas 421 millones.

Por sectores, el más relevante fue el de las frutas y hortalizas, sin contar verduras congeladas ni frutos secos, que supuso 19.361 millones de euros, seguido del porcino (8.492) y el aceite de oliva (5.144).

Por otro lado, en el marco de Alimentaria, se ha presentado Cajamar Innova, cuyo director del proyecto y también del área de Innovación Agroalimentaria de Fundación Grupo Cajamar, Ricardo García Lorenzo, ha sido el encargado de relatar las tres nuevas convocatorias de la iniciativa.

Una iniciativa que se centra en proyectos relacionados con la gestión eficiente del agua, las nuevas tecnologías de alimentos y las tecnologías de producción agrícola.

Esta aceleradora de empresas de base tecnológica de Cajamar ofrece un modelo diferencial para impulsar el desarrollo de innovaciones tecnológicas a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria, que se basa en un acompañamiento personalizado e integral.

Desde su puesta en funcionamiento, Cajamar Innova ha desarrollado 11 convocatorias, impulsando a 95 empresas tecnológicas, entre ellas 13 startups internacionales de ocho países, y ha recibido más de 750 solicitudes de más de 30 países, lo que muestra el creciente interés internacional por participar en sus programas de aceleración.