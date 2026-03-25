CyL abre nueva oficina en Los Ángeles para reforzar sus exportaciones: cerró 2025 con superávit de 20.063 millones

Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, ha clausurado la XVIII edición del Máster de Comercio Exterior y Digital Bussiness.

Se trata de una iniciativa que viene organizada por el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y que ha formado a 36 nuevos profesionales en negocio digital y también en internacionalización empresarial.

Parte de estos alumnos van a estar en los 22 destinos de la red exterior del ICECYL, que pasa por ser una experiencia profesional en mercados estratégicos.

Esto va a permitir a los titulados aplicar sus habilidades de negociación y gestión comercial en el terreno. Facilitarán el acceso de las empresas castellanas y leonesas a oportunidades de negocio globales.

Los alumnos que no se incorporen como promotores en el extranjero, tendrán la oportunidad de estar seis meses en una empresa de la Comunidad, como primer paso a su inserción profesional con una beca de 9.000 euros.

Si todos acceden a este programa, ICECYL estará destinando más de 100.000 euros en completar su formación con una práctica profesional en internacionalización de empresas.

Nuevo destino en Los Ángeles

Este año, la red exterior de ICECYL contará con cuatro oficinas en Estados Unidos con la apertura de un nuevo destino en Los Ángeles, que se suma a las ya existentes en Chicago, Nueva York y Miami.

La elección de esta área metropolitana responde a su dinamismo económico, ya que California se consolidó en 2025 como la cuarta economía mundial.

La presencia en Los Ángeles proporcionará una ventaja competitiva significativa para la inversión extranjera y el posicionamiento de los productos de la Comunidad en un mercado que cuenta con una fuerte presencia de sectores diversos y una alta capacidad de consumo.

En cuanto a su grado de internacionalización, a nivel estatal, Estados Unidos, sigue siendo uno de los principales destinos mundiales de inversión extranjera directa.

Aquí, Los Ángeles proporciona una gran ventaja competitiva debido a su gran área metropolitana y la gran variedad y fuerte presencia de sectores diversos.

En 2025, se contabilizaron casi 19.000 empresas de propiedad extranjera que emplean a más de 814.000 personas en el Estado, lo que subraya la importancia continuada de la inversión extranjera para la economía de la Castilla y León.

Además de las oficinas comerciales en Estados Unidos, la Red Exterior se extiende a cuatro continentes con poresencia en París, Lisboa, Bruselas, Berna, Milán, Düsseldorf, Frankfurt, Estocolomo, Varsovia, Casablanca, Ciudad de México, Singapur, Hong Kong, Tokio, Ottawa, Doha, Sao Paulo y Lima.

Master de Comercio Exterior y Digital Business

El Máster, de 507 horas lectivas, 443 presenciales, impartidas entre octubre y marzo por el ESIC, Esic Business & Marketing School, tiene como objetivo impulsar la formación especializada y fomentar la promoción exterior y el desarrollo competitivo de las empresas de Castilla y León, tal y como se establece en el V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027.

Este plan insiste en la formación de alto nivel, especializada en comercio exterior y el desarrollo de mecanismos adecuados para la retención del talento en el tejido empresarial de la Comunidad. Con un valor de 15.000 euros por alumno, el Máster es gratuito para los inscritos.

Desde su primera edición en 2005, la Junta de Castilla y León ha formado a un total de 643 profesionales especializados en comercio exterior con unas opciones de éxito en la incorporación laboral tras superar el máster muy elevado, ya que, en la edición anterior, más del 90 % de los alumnos ha conseguido empleo.

El perfil medio del alumno de esta promoción es titulado en un Grado del área de Ciencias Sociales y Jurídicas (ADE, Comercio, Comercio Internacional o Derecho) que conoce dos idiomas además del español (inglés y otro) y están representados casi a partes iguales mujeres y hombres.

Premio a la excelencia

La alumna Luna Vicente Peña ha recibido el premio a la Excelencia por su alto nivel del trabajo realizado y su capacidad de liderazgo. El galardón está dotado con un Curso Especializado Online en ESIC valorado en 2.000 euros.

Asimismo, esta edición cuenta con un padrino de excepción: Isidoro Alanís, fundador, presidente y CEO de Global Exchange, multinacional salmantina líder en el sector del cambio de divisa presente en 90 aeropuertos internacionales de 30 países. Fundada en 1996 mantiene su sede en Salamanca, cuenta con más de 3.000 empleados y atiende a más de 12,5 millones de clientes. Alanís es, además, presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León

Exportaciones

A cierre de 2025 el valor de las exportaciones en Castilla y León alcanzó los 20.063 millones de euros con un saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros. Castilla y León aportan el 5,2 % de las ventas al exterior de España, destacando por una tasa de cobertura del 121,5 %, superior a la media nacional situada en el 87,2 %.

El sector de la automoción continúa liderando el ranking exportador con un valor de 10.067 millones de euros, a pesar de haber registrado una caída del 13 % en el último ejercicio.

Le sigue el sector de la alimentación, que representa el 16,7 % de la cuota total y donde han destacado incrementos en las ventas de productos como quesos y carne bovina. Geográficamente, la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las mercancías de la Comunidad, con un peso del 56 %, registrándose crecimientos significativos en mercados como Turquía, Reino Unido o Suiza.