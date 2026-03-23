Éxito internacional para Caja Rural de Soria: su fondo de renta variable, premiado en París

El fondo Rural Renta Variable Internacional FI, gestionado por Gescooperativo y comercializado entre los clientes de Caja Rural de Soria, ha sido distinguido en París por la solidez de su gestión y sus resultados, tal y como ha informado la entidad.

Gescooperativo, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva vinculada al Grupo Caja Rural, ha sido distinguida en París en la 19ª edición de los European Funds Trophy por su fondo Rural Renta Variable Internacional FI, galardonado en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento.

Este fondo forma parte de la oferta de inversión que Caja Rural de Soria pone a disposición de sus clientes, lo que permite acceder desde la entidad a soluciones de inversión reconocidas a nivel europeo.

El jurado ha valorado especialmente la "solidez del proceso de inversión, la gestión eficiente del riesgo y los resultados obtenidos por el fondo, así como la disciplina de inversión y el enfoque a largo plazo del equipo gestor".

Este reconocimiento se suma al obtenido por Gescooperativo el pasado año en estos mismos premios, consolidando su posicionamiento entre las gestoras españolas más destacadas y reforzando la consistencia de su modelo de gestión.

Los European Funds Trophy están organizados por la agencia europea de análisis de fondos FundClass y cuentan con la participación de un destacado grupo de medios de comunicación internacionales. Su objetivo es reconocer a los mejores fondos y a las gestoras de activos más relevantes de Europa.

"Con este tipo de productos, Caja Rural de Soria refuerza su propuesta de valor en el ámbito de la inversión, acercando a sus clientes alternativas gestionadas con criterios de calidad, diversificación y visión a largo plazo", apuntaron desde la entidad en un comunicado.