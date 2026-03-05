Ya es oficial: la ayuda universal de 2.400 euros que podrán cobrar las familias de Castilla y León por la crianza de sus hijos

Es la "gran ambición social" del Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 para esta legislatura, que este pasado miércoles ha insistido en su "determinación absoluta" de querer implantar la nueva ayuda universal de hasta 2.400 euros por la crianza de los hijos. Una medida de la que se podrán beneficiar todas las familias, incluidas las de Castilla y León.

La medida se plantea como una ayuda universal de 200 euros mensuales por cada hijo a cargo menor de 18 años. En términos anuales se alcanzarían los mencionados 2.400 euros. Está dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, entre otros 100 objetivos más.

Ahora bien, por el momento permanece como una meta a lograr, sin calendario ni consignación presupuestaria, por lo que aún no puede ser solicitada ni recibida por las familias, a falta de un acuerdo definitivo. Esta propuesta del ministro Pablo Bustinduy se presentó como una de las medidas a tomar para reducir la pobreza infantil en nuestro país.

En Castilla y León, la tasa de pobreza infantil en 2025 afectaba al 14,1%, por debajo de la media española (29,9%) y europea (19,3%), pero por encima de países que presentan mejores porcentajes como Dinamarca (10,1%), Eslovenia (10,7%) o Finlandia (11,6%), que serían las referencias para intentar alcanzar.

La nueva ayuda universal está diseñada para aliviar la carga económica de las familias, pero también para que sirva como fomento de la natalidad. Sobre este último punto, la Comunidad ha cerrado el pasado ejercicio con algo de esperanza, ya que experimentó un aumento del 0,9% en los nacimientos, pero todavía queda trabajo para doblegar la curva porque todavía mueren más personas.

A todo esto hay que sumarle el actual contexto. La inflación ha disparado los costes de vida y son muchos los jóvenes que se independizan más tarde, sin sueldos altos y con la conciliación como una asignatura pendiente aún hoy en muchos sectores.

Todo ello, ante una realidad como la de tener hijos, que exige de estabilidad, tiempo y recursos, imposibilita en muchas ocasiones aunar estos tres factores al mismo tiempo. De esta manera, la paternidad y maternidad se retrasan en muchos casos no por la falta de deseo, sino por la falta de muchas otras cuestiones.

Por mínima que sea, las medidas encaminadas a facilitar una seguridad económica palian algunos de estos problemas. Y con esa idea es con la que han trabajado en el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030.

Está previsto que esta nueva Prestación Universal por Crianza se incluya en el Proyecto de Ley de Familias. Según el cálculo del propio Ejecutivo nacional, el coste bruto anual de esta nueva ayuda sería de más de 19.000 millones de euros. De ahí que necesite pasar por una aprobación presupuestaria.

Para Bustinduy, ahora bien, este es su "gran proyecto" de la legislatura y ha reconocido que todavía "quedan muchos obstáculos por remover para conseguirlo". El primer paso está dado, ya que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la estrategia en la que se incluye la medida

A partir de ahí, queda que pueda ser concretada, tanto su aplicación como las condiciones para hacerlo. Tampoco se descarta que a posteriori se puedan incluir algunas condiciones que las familias deban cumplir para acceder a la prestación.

En cualquier caso, según el informe sobre esta prestación universal, la pobreza extrema infantil podría llegar a reducirse en nuestro país hasta el 8%, es decir, nueve puntos menos hasta el 21%. Con estas cifras, en la teoría, se estaría ante una medida de un enorme impacto social en España y en Castilla y León.

Otras medidas

Esta medida se sumaría a otros avances recientes que se han dado en materia de conciliación. Algún ejemplo es la creación del permiso parental para el cuidado de hijos o menores acogidos hasta los 8 años. Con una duración de ocho semanas, se puede disfrutar de manera continua o dividida, a tiempo completo o parcial, pero con carácter individual e intransferible.

La baja por paternidad y maternidad se ha ampliado hasta las 19 semanas retribuidas a cada progenitor, mientras que para las familias monoparentales se llega hasta las 32. Reformas que, para el Gobierno, se encaminan hacia "una mayor corresponsabilidad y hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho social".

Pero reconocen que el despliegue efectivo de todas ellas y su universalización plena es todavía una asignatura pendiente de consolidarse en la práctica.