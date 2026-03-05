Estos son los barrios más caros de Castilla y León para alquilar piso: uno de 80 m² supera los 1.000 euros

Ocho de los diez barrios más caros para alquilar una vivienda en Castilla y León se concentran en la provincia de Salamanca, sin embargo, no está allí el lugar más caro sino en Segovia.

El barrio de Centro (Segovia capital) se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para alquilar una vivienda, con un valor medio de 12,79 euros por metro cuadrado, es decir, 0,9 veces el valor del precio medio de España (14,21 €/m2 en diciembre de 2025), según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

Por lo tanto y como apuntan, un piso de 80 metros cuadrados supera los 1.000 euros en esos barrios de Centro y Plaza Mayor-San Agustín de Segovia.

El ranking de los más caros

El ranking de los distritos más caros de la región es: Centro (Segovia capital) con 12,79 €/m2 al mes, Plaza Mayor - San Agustín (Segovia capital) con 12,79 €/m2 al mes, Universidad - Tenerías (Salamanca capital) con 12,43 €/m2 al mes, Centro (Valladolid capital) con 11,93 €/m2 al mes, Barrio del Centro (Salamanca capital) con 11,76 €/m2 al mes.

Después nos encontramos con San Vicente - Las Úrsulas (Salamanca capital) con 11,59 €/m2 al mes, San Bernardo (Salamanca capital) con 11,12 €/m2 al mes, Sancti Spiritus - San Juan (Salamanca capital) con 10,49 €/m2 al mes, Carmelitas (Salamanca capital) con 10,10 €/m2 al mes y Campo Grande (Valladolid capital) con 9,91 €/m2 al mes.

Alquilar una vivienda en el barrio de Centro, el más caro de Castilla y León, exige un desembolso medio de 12,79 euros por metro cuadrado al mes. De este modo, una vivienda tipo de 80 m² se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 1.023 euros, frente a los 912 euros de 2024 (12,2%), es decir, 111 euros más que hace un año.

Las mayores subidas se registran en barrios de varias provincias

Por otro lado, los barrios de la región que han visto incrementar con mayor intensidad sus precios están distribuidos de forma más repartida por el territorio. Así, el barrio de Universidad - Tenerías (en Salamanca capital) ha experimentado un incremento anual del 31,5% en el precio del metro cuadrado para una vivienda de alquiler.

A continuación, destacan también las variaciones anuales de los barrios de Universidad - Tenerías (Salamanca capital) con 31,5%, Centro (Valladolid capital) con 26,5%, San Vicente - Las Úrsulas (Salamanca capital) con 16,1%, San Bernardo (Salamanca capital) con 12,6%, Centro (Segovia capital) con 12,2%, Carmelitas (Salamanca capital) con 10,6%

Después le sigue Barrio del Centro (Salamanca capital) con 9,1%, Campo Grande (Valladolid capital) con 8,8%, Salesas (Salamanca capital) con 7,1%, Labradores (Salamanca capital) con 5,3%, Garrido Sur (Salamanca capital) con 4,6%, Prosperidad - Delicias (Salamanca capital) con 2,9%, San Esteban - San Cristóbal (Salamanca capital) con 1,9% y Sancti Spiritus - San Juan (Salamanca capital) con 1,2%.