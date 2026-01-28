El compromiso social tiene premio: Cajaviva Caja Rural recibe el Sello Empresa Solidaria

Cajaviva Caja Rural ha sido reconocida con el Sello Empresa Solidaria, tras destinar el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a financiar iniciativas de impacto social. Este distintivo, otorgado por la Plataforma del Tercer Sector, destaca el compromiso de la cooperativa de crédito con el desarrollo de proyectos liderados por entidades sociales.

Durante el último ejercicio fiscal, Cajaviva Caja Rural marcó de manera voluntaria la Casilla Empresa Solidaria, transformando parte de sus tributos en energía y confianza para avanzar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Según la entidad, esta acción constituye una vía directa para devolver parte de sus beneficios a la sociedad, apoyando proyectos de interés general y reforzando la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro.

El reconocimiento avala un modelo de negocio responsable, orientado a no dejar a nadie atrás y a contribuir a la construcción de sociedades más justas. Además, marca un paso más en la consolidación de Cajaviva Caja Rural como un motor de cambio, que apuesta por el talento, la solidaridad y la sostenibilidad en todos sus ámbitos de actuación.

La cooperativa subraya que marcar la Casilla Empresa Solidaria es una de las principales herramientas de responsabilidad social para las empresas comprometidas, facilitando que el Tercer Sector cuente con los recursos necesarios para acelerar una transición social justa y transparente.