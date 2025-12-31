Ayudas de hasta 20.000 euros en Castilla y León para asegurar el relevo generacional de pequeños negocios rurales

María Teresa, Borja y Dunia en el Bar Moderno de Fuensaldaña Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La Junta de Castilla y León dará continuidad al programa Relevacyl con una nueva convocatoria de ayudas directas para trabajadores autónomos y un sistema de asesoramiento especializado.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado hoy la convocatoria, fechada el 31 de diciembre de 2025, con la intención de consolidar su apoyo al relevo generacional de pequeños negocios de la Comunidad.

La iniciativa busca favorecer el mantenimiento del tejido empresarial de Castilla y León mediante el apoyo a autónomos que asuman el traspaso de pequeños negocios tras la jubilación o el cese sobrevenido de su titular.

El programa, activo desde el 25 de junio, pretende evitar cierres por falta de relevo, combinando respaldo económico y acompañamiento técnico.

La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros y financiará los traspasos realizados entre el 15 de noviembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

De este modo, se garantiza cobertura económica a todos los relevos desde el inicio del programa, ya que la anterior convocatoria cubría hasta el 14 de noviembre de 2025.

Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa por orden de entrada de solicitudes completas. La cuantía mínima será de 10.000 euros y podrá incrementarse en función de la ubicación del negocio y del perfil del nuevo titular, con incentivos acumulables ligados al medio rural, la edad y el género.

Los traspasos en municipios de menos de 1.000 habitantes contarán con un incremento de 4.000 euros, mientras que en localidades de entre 1.001 y 5.000 habitantes el suplemento será de 2.000 euros.

Cuando el relevo lo asuma una mujer, la ayuda se incrementará en 4.000 euros, y si el nuevo autónomo es menor de 35 años, se añadirá un plus de 2.000 euros.

Con estas bonificaciones, las ayudas a fondo perdido pueden alcanzar hasta 20.000 euros. Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas públicas siempre que no financien el mismo objeto.

A cambio, los nuevos titulares deberán mantener la actividad y su residencia en Castilla y León durante al menos cinco años. El plazo de solicitud se abrirá el 15 de enero de 2026.

La convocatoria se completa con el programa Relevacyl Emprendimiento, dotado con 200.000 euros, destinado a financiar a asociaciones profesionales y entidades de economía social que desarrollen itinerarios de mentoría y consultoría personalizada para apoyar los procesos de relevo empresarial.

Este soporte técnico permitirá a los nuevos titulares contar con asesoramiento experto para la elaboración de planes de negocio, planes de relevo y protocolos fiscales, con el objetivo de garantizar una transición técnica y legalmente segura de las actividades empresariales.

Con este conjunto de medidas, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Leticia García, busca "transformar el reto demográfico en una oportunidad de futuro", protegiendo la trayectoria de los empresarios que se jubilan y ofreciendo estabilidad a quienes deciden emprender en Castilla y León.