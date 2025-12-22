Castilla y León registra un superávit de 268 millones de euros hasta octubre de 2025, el 0,34% de su PIB

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una imagen de archivo Miriam Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León registró un superávit de 268 millones de euros hasta el mes de octubre de 2025, lo que supone el 0,34 por ciento del PIB de la Comunidad, frente al 0,22 por ciento para el conjunto de las administraciones regionales, con una capacidad de financiación de 3.736 millones. El año pasado, en el mismo periodo, el superávit de la Comunidad alcanzó los 583 millones de euros, hasta el 0,79 por ciento de la economía de la autonomía.

Los datos difundidos hoy por el Ministerio de Hacienda revelan que solo tres comunidades sufrieron déficit, Valencia, Murcia y Madrid, con unas necesidades de financiación de 1.503, 280 y once millones, respectivamente, hasta octubre, lo que supone el 0,96, 0,62 y 0,00 por ciento, de sus economías. En el extremo opuesto, las autonomías con mayor superávit respecto a su PIB fueron Navarra, 2,64 por ciento y 742 millones, y Asturias, 1,25 por ciento y 396.

El departamento que dirige María Jesús Montero explica el superávit autonómico en un aumento de los ingresos en un 3,5 por ciento, que eleva los recursos a 225.036 millones, situándose 1,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que se incrementa en un 5,4 por ciento, hasta alcanzar los 221.300 millones.

Las mismas fuentes constataron que los impuestos han crecido un 6,8% incrementándose hasta los 89.712 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan la cifra de 19.522 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 5,7 por ciento hasta situarse en un total de 67.591 millones, de los cuales 57.992 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 9,9 por ciento. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzan los 2.599 millones de euros.

Las transferencias entre AAPP ascienden a 116.316 millones. Del importe anterior, las transferencias recibidas del Estado por el sistema de financiación alcanzan los 98.366 millones. Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 18.666 millones de euros, con un aumento del 1,3% respecto a octubre de 2024.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 2,8 por ciento hasta situarse en 89.005 millones. Los consumos intermedios aumentan un 5,7 por ciento hasta situarse en 36.167 millones. Las subvenciones se sitúan en 3.989 millones, cifra superior en un 8,5 por ciento a la del mismo periodo de 2024.

Por su parte, los intereses aumentan un 6,6 por ciento hasta 6.450 millones. Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,7 por ciento, (1.428 millones más) hasta los 31.811 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia con un incremento del 4,1 por ciento, (468 millones más) hasta 11.963 millones. Los conciertos de asistencia sanitaria con un incremento del 8,1 por ciento (446 millones más) hasta 5.986 millones, y los conciertos educativos con un aumento del 4,3 por ciento, (287 millones más), hasta 6.913 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan hasta los 4.808 millones. Finalmente, la inversión alcanza los 16.234 millones.