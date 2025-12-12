La economía de Castilla y León crece un 3,5% apoyada en la industria y la hostelería: "Es el triple que en la zona euro"

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta la Contabilidad Regional de Catilla y León, correspondiente al tercer trimestre de 2025. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, ha presentado en la mañana de este viernes, 12 de diciembre, la contabilidad regional de la Comunidad correspondiente al tercer trimestre de 2025.

“La economía de Castilla y León crece en el tercer trimestre el 3,5%. Es un dato por debajo de lo que crecimos en 2024, pero es superior a las previsiones que teníamos y por encima de lo que lo hicimos en el primer y segundo trimestre. Nos acerca a cumplir y superar la corrección al alza de la estimación de crecimiento”, ha afirmado Carriedo.

Un crecimiento, el de este tercer trimestre, que el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha achacado al “buen comportamiento de la Industria” que “crece un 6,2%”. La Comunidad “lleva varios años liderando el crecimiento en términos nacionales” en el sector.

“Este crecimiento también se debe al transporte, la hostelería y las comunicaciones con crecimientos relevantes en estas tres ramas y también gracias al buen comportamiento de la demanda interna. El gasto de consumo de los hogares se sitúa por encima del 3,8%”, ha valorado el consejero.

También ha ofrecido, como datos positivos para el crecimiento de la región en el aspecto económico la evolución de la demanda interna. “La formación bruta de capital crece el 7%. Especialmente importante por el capital fijo e inversiones en bienes de equipo que crecen en un 12,8%”, ha explicado Carriedo.

Por tanto, crece el sector industrial, evoluciona la demanda interna y las empresas adquieren más bienes de equipo para responder a la misma, todo sustentado también en el buen papel del sector servicios, de la comunicación y el transporte.

Los aspectos negativos

“En el apartado negativo, sectores que habían sostenido la economía de la Comunidad han registrado un peor comportamiento como la demanda de las administraciones públicas que solo ha experimentado un crecimiento del 2% y el sector exterior, con las exportaciones que han restado tres décimas a la economía global”, ha apuntado Carriedo.

Carriedo se ha referido a tres cuestiones que preocupan a la Junta de Castilla y León en relación con su economía como son “los aranceles” que “limitan la capacidad de crecimiento”, además de “los conflictos geoestratégicos” y que los “países clientes de la Comunidad están experimentado crecimientos moderados” lo que “no es bueno para la región”.

“La demanda interna funciona bien, la de los hogares. El problema es el exterior. Tras anunciarse los aranceles de Estados Unidos, convocamos un plan urgente de medidas ante los aranceles para abrir nuevos mercados”, ha añadido el consejero.

Para Carlos Fernández Carriedo, como ha apuntado en la rueda de prensa en la que ha ofrecido estos datos “nunca es bueno que aumenten los aranceles, porque tienen un impacto negativo en las exportaciones” o que “los socios atraviesen dificultades”.

Optimismo con 2025, incertidumbre con 2026

“Crecemos un 3,5% en este tercer trimestre de 2025. España lo hace al 2,8% y la Zona Euro al 1,4%. Los 27 países al 1,2%. Crecemos el triple que la Zona Euro, pero es nuestro principal cliente. La Comunidad crece a un nivel más alto de lo previsto”, ha apuntado Carriedo.

Ha señalado que ese crecimiento previsto en las Cortes fue del 2,8% y ha añadido que, a nivel global, en este año que está a punto de terminar “son optimistas para superar la previsión de crecimiento”.

En lo que respecta al año 2026, las previsiones son a la baja. En la presentación del techo de gasto se vaticinó un “crecimiento del 2%”.

“En 2026 creceremos, pero menos de lo que lo hemos hecho en 2025. Es difícil sostener el ritmo que llevamos. El comercio exterior va a reducir el impacto”, ha finalizado Carriedo, hablando de la economía para el próximo curso.

InoBat, a la espera de cerrar su proceso de capitalización

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha referido en la mañana de este viernes, 12 de diciembre, a la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su visita a Gotion, con el proyecto de Inobat, que en principio recalará en Valladolid, encima de la mesa.

“El presidente de la Junta de Castilla y León recibió a los máximos representantes de la empresa Inobat que es el que tiene el proyecto de inversión. En ese contexto firmaron un protocolo de colaboración para la instalación de Inobat en nuestra Comunidad”, ha afirmado.

Carriedo ha añadido que la empresa eslovaca “tenía un proyecto muy relevante que necesitaba la capitalización para poder llevarlo a cabo y obtener ayudas de los pertes”. A medida que esto se va concretando “crece la posibilidad de que la inversión de Inobat sea una realidad” en el que es “el deseo de la Junta”.

“La propia empresa tiene que hacer sus anuncios. Decidió que fuera Castilla y León por las condiciones que tenemos. De peso estratégico del sector industrial, de la cadena de valor, especialización de trabajadores en automación y demás. Es una empresa que trabaja en las baterías de alta capacidad y alto rendimiento”, ha afirmado el portavoz de la Junta.

“Sería buena noticia que esta inversión se haga realidad y será bienvenida cuando haga el anuncio. Estamos en contacto con ellos. Han revisado los terrenos donde se quieren ubicar. El Ayuntamiento ha hecho las recalificaciones oportunas para que sea realidad”, ha explicado Carriedo.

En la última reunión que la empresa tuvo con la Junta, la compañía eslovaca “presentó nuevos avances de la previsión y los socios inversores que integrarán el proyecto” para “mantener viva la propuesta que hizo al presidente de la Junta”.

Carriedo ha confirmado que InoBat “no ha pedido subvenciones que le pudieran corresponder a la espera de garantizar su capitalización”.

“Nos vienen comentando las fases y van a buen ritmo. Están en la fase de garantizar la capitalización para un proyecto de un volumen de inversión amplio. Será después de esto cuando presenten la documentación para solicitar las ayudas que les pudieran corresponder”, ha finalizado.