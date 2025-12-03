Unicaja ofrece bonificaciones de hasta 10.000 euros por traspasar tu plan de pensiones
Esta promoción está disponible hasta el próximo 31 de diciembre y el incentivo puede alcanzar hasta el 7% del importe traspasado.
Unicaja ha lanzado una campaña de incentivos para atraer planes de pensiones procedentes de otras entidades, ofreciendo una bonificación en efectivo que puede alcanzar hasta el 7% del importe traspasado, que puede llegar hasta los 10.000 euros.
Esta promoción está disponible en toda la red de oficinas del banco y se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
El incentivo está estructurado en diferentes tramos, que varían en función del importe y el compromiso de permanencia establecido. Las bonificaciones comienzan con un 2% para traspasos superiores a 5.000 euros con una permanencia de seis años.
El porcentaje se eleva al 3% o 4% para aportaciones de más de 15.000 euros, con permanencias de siete y ocho años, respectivamente.
Por su parte, la bonificación máxima, del 7%, se aplica a traspasos superiores a 50.000 euros que mantengan una permanencia de ocho años y el incentivo máximo por cliente puede llegar hasta los 10.000 euros en ese tramo. El cliente se compromete a mantener su posición en planes de pensiones comercializados por Unicaja durante el periodo de permanencia acordado.
Unicaja cuenta con una completa gama de planes de pensiones que se adaptan a cualquier perfil de riesgo, desde los más conservadores de renta fija a corto plazo hasta las opciones más dinámicas de renta variable.
Asimismo, la entidad destaca sus planes de ciclo de vida, que adecúan las inversiones a la fecha de jubilación del partícipe, y ofrece opciones flexibles de aportaciones periódicas o extraordinarias. Cabe recordar que estos productos no solo contribuyen a la creación de un ahorro a largo plazo para complementar la pensión de jubilación, sino que también ofrecen ventajas fiscales.