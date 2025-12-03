Unicaja ofrece bonificaciones de hasta 10.000 euros por traspasar tu plan de pensiones

Unicaja ha lanzado una campaña de incentivos para atraer planes de pensiones procedentes de otras entidades, ofreciendo una bonificación en efectivo que puede alcanzar hasta el 7% del importe traspasado, que puede llegar hasta los 10.000 euros.

Esta promoción está disponible en toda la red de oficinas del banco y se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

El incentivo está estructurado en diferentes tramos, que varían en función del importe y el compromiso de permanencia establecido. Las bonificaciones comienzan con un 2% para traspasos superiores a 5.000 euros con una permanencia de seis años.

El porcentaje se eleva al 3% o 4% para aportaciones de más de 15.000 euros, con permanencias de siete y ocho años, respectivamente.

Por su parte, la bonificación máxima, del 7%, se aplica a traspasos superiores a 50.000 euros que mantengan una permanencia de ocho años y el incentivo máximo por cliente puede llegar hasta los 10.000 euros en ese tramo. El cliente se compromete a mantener su posición en planes de pensiones comercializados por Unicaja durante el periodo de permanencia acordado.

Unicaja cuenta con una completa gama de planes de pensiones que se adaptan a cualquier perfil de riesgo, desde los más conservadores de renta fija a corto plazo hasta las opciones más dinámicas de renta variable.

Asimismo, la entidad destaca sus planes de ciclo de vida, que adecúan las inversiones a la fecha de jubilación del partícipe, y ofrece opciones flexibles de aportaciones periódicas o extraordinarias. Cabe recordar que estos productos no solo contribuyen a la creación de un ahorro a largo plazo para complementar la pensión de jubilación, sino que también ofrecen ventajas fiscales.