Unicaja ofrece hasta 450 euros por domiciliar nómina, pensión o cuota de autónomos

Unicaja ha puesto en marcha una nueva promoción que bonifica la domiciliación de nómina, pensión o cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con incentivos de hasta 450 euros brutos durante el primer año.

La entidad introduce como novedad que los autónomos puedan acceder a la campaña mediante la domiciliación de sus cuotas.

La acción estará activa hasta el 31 de enero de 2026. Se dirige a nuevos clientes que acudan a la red de oficinas de Unicaja y a quienes, siendo ya clientes, no hayan tenido domiciliada una nómina, pensión o cuota de autónomos en los últimos 12 meses. Estos últimos podrán adherirse a través de las sucursales o de la Banca Digital.

La bonificación máxima será de 450 euros brutos para nóminas o pensiones iguales o superiores a 1.200 euros mensuales y para cuotas de autónomos superiores a 50 euros al mes.

La promoción ofrece 350 euros brutos para ingresos mensuales entre 600 y 1.199 euros. Unicaja reduce así el umbral mínimo respecto a la anterior campaña, pasando de 800 a 600 euros.

Los nuevos clientes tendrán además seis meses de exención de comisiones en el Plan Cero, tanto en su modalidad de Particulares como en Profesionales/Agro.

No será necesario cumplir los requisitos habituales para acceder a esa ventaja durante el periodo promocional.

Para recibir la bonificación es imprescindible tener activado Bizum en la aplicación de Unicaja. Quedan fuera de esa obligación los mayores de 75 años y los trabajadores autónomos.

La entidad subraya en un comunicado que esta campaña busca reforzar su papel como referencia en sus territorios y apuesta por una banca "cercana, útil y comprometida con las necesidades reales de sus clientes".

La anterior campaña de captación logró que "6 de cada 10 clientes incorporados durante la promoción fueran nuevos", un resultado que la entidad interpreta como un indicador del éxito de esa estrategia. La mejora de la experiencia del cliente y la vinculación con segmentos clave forma parte del Plan Estratégico 2025-2027.

Unicaja asegura que continuará situando al cliente "en el centro" de su actividad. La entidad continúa ampliando productos y servicios adaptados a las necesidades de cada segmento. Unicaja explica en el comunicado que busca ofrecer soluciones competitivas y de calidad que faciliten la gestión financiera.