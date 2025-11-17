Mañueco pide a Europa flexibilidad para la automoción porque vive "un momento crítico"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado hoy la III edición de los Premios de Automoción y Movilidad organizados por el clúster FaCyL en el Auditorio de la Feria de Valladolid, reafirmando el compromiso del Ejecutivo autonómico con los proyectos del sector, que suman más de 3.000 millones de euros de inversión a medio plazo.

Fernández Mañueco destacó que la automoción aporta el 25 % del PIB industrial de la Comunidad y genera más del 50 % de sus exportaciones, siendo Castilla y León un referente en España y Europa, con el 20 % de la capacidad de fabricación nacional, especialmente en tecnologías híbridas y eléctricas.

El presidente de la Junta también alertó del "momento crítico" que atraviesa la automoción en Europa y reclamó que el futuro del sector avance hacia una movilidad más sostenible, pero con una transición "lógica" y una adaptación "razonable" al mercado. Reivindicó que la Unión Europea adopte medidas de flexibilización para aliviar la presión normativa y refuerce la competitividad frente a terceros países.

Asimismo, Fernández Mañueco ha querido señalar que la Junta, en colaboración con FACYL, trabaja en reforzar la competitividad de las plantas y de toda la cadena de valor mediante ayudas a la inversión y en nuevos proyectos de grandes grupos industriales para garantizar una transición industrial "justa, realista y flexible".

El presidente autonómico también ha recordado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 contempla 289 millones de euros para creación de empresas, competitividad e internacionalización; 125 millones para polígonos industriales, la máxima inversión histórica de la Comunidad; y 476 millones para programas de I+D+i y nuevas tecnologías, también récord histórico.

Premios y reconocimientos: innovación y talento

GMV, Lingotes Especiales y Renault Group fueron los grandes vencedores de esta edición, obteniendo los galardones en Movilidad, Sostenibilidad y Transformación Digital, respectivamente. La ceremonia contó con la asistencia de cerca de 400 personas y puso en valor los proyectos más sobresalientes del sector en Castilla y León, reafirmando su papel como "vivero de ideas innovadoras en automoción y movilidad en España".

GMV recibió el premio a Movilidad por su proyecto GMV GSharp®, que impulsa la conducción autónoma y los sistemas ADAS mediante una red global de estaciones de referencia. Lingotes Especiales fue reconocida en Sostenibilidad por su innovación en materiales avanzados para reducir el desgaste en discos de freno, cumpliendo los objetivos de la normativa Euro 7.

Renault Group destacó en Transformación Digital con 'Plant Connect', un sistema de optimización de la cadena de valor basado en Inteligencia Artificial y gestión de datos en tiempo real.

Reconocimientos de honor

Cluster FACYL otorgó un galardón especial a Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de GESTAMP, como referente en Automoción y Movilidad. Riberas recordó que Castilla y León fue el punto de partida del proyecto industrial que inició su padre y subrayó que la región mantiene "una capacidad ejemplar para innovar, competir y atraer inversiones estratégicas".

Carlos de Miguel, responsable de la sección de Motor del diario La Razón, recibió el premio al Periodista de Referencia. En su discurso destacó que "la prensa es una aliada fundamental para la defensa de esta industria" y pidió una mayor influencia de las empresas del sector en decisiones económicas clave.

Talento joven

El Primer Premio de Talento Joven fue para Pedro Delgado Vicario, ingeniero en Electrónica Industrial y Automática, actualmente desarrollador de software en Renault Group. El Segundo Premio recayó en Lucía Bezanilla Cerezal, ingeniera Mecánica y técnico de calidad en Michelin Aranda.

María Paz Robina, presidenta de Cluster FACYL, recordó que Castilla y León "se ha convertido en fuente de innovación, disrupción tecnológica y colaboración" y apeló a la unión de sector privado y administraciones para impulsar un "Plan País para el sector sin demora".