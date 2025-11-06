La producción industrial se dispara en septiembre en Castilla y León: sube un 17% y continúa líder nacional

La industria de Castilla y León pisa el acelerador este otoño. El Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de octubre ha registrado una subida del 17% en la comunidad autónoma en la tasa anual. Castilla y León continúa a la cabeza en el crecimiento industrial de nuestro país según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

La media española se sitúa en el 4,5% de aumento en octubre. Un dato que Castilla y León casi cuadriplica. En la tabla nacional le sigue Andalucía con una subida del 11,2% y Canarias con un 8,7%. Por el contrario, el IPI desciende en dos autonomías. En la Comunidad Valenciana, baja un 3,3% y en el País Vasco, que registra un 2,8%.

Durante 2025 el IPI ha crecido en Castilla y León un 4,1%. También es una subida mayor que la media nacional, que se sitúa en el 1,1%. La producción industrial lleva cinco meses al alza en la comunidad autónoma.

Por sectores, el mes de septiembre los bienes de equipo marcaron el mejor dato de variación anual con un 45,9%. Le sigue la energía con un 13,1%. Los bienes de consumo anotaron un 6,5% de subida, lo no duraderos crecieron un 6,6% y los duraderos un 2%.