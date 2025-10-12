Los trabajadores de CyL cobran 200€ menos que la media en España, según un estudio de CCOO: "Un peor nivel de vida"

La población trabajadora de Castilla y León percibe un salario que es, en promedio, un 10% inferior a la media nacional. Esta es la principal conclusión de un informe económico elaborado por CCOO de Castilla y León a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al segundo trimestre de 2025.

El estudio sitúa a Castilla y León entre las comunidades con los salarios más bajos de su entorno, con un nivel medio de coste salarial de 1.836,9 € mensuales, similar al de La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha, un 10% por debajo del promedio nacional (2.041,4 €).

Solo Extremadura y Cantabria se encuentran claramente por debajo. Por el contrario, las comunidades limítrofes como Madrid, País Vasco, Asturias y Aragón presentan salarios significativamente superiores.

El secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, ha advertido que estos bajos salarios tienen un impacto "directo y negativo" en la calidad de vida de los trabajadores.

"Los relativamente bajos salarios en Castilla y León redundan en un peor nivel de vida de las personas trabajadoras en relación con la media estatal, lo que repercute negativamente en el conjunto de la economía de nuestra autonomía, al erosionar el consumo y, por ende, el empleo," señaló Fraile.

Además, los bajos sueldos "acaban repercutiendo negativamente en la recaudación impositiva", afectando la financiación de los servicios públicos de la Comunidad, según indica.

Propuestas para el futuro

El sindicato considera "imprescindible que se sigan mejorando los salarios reales" para recuperar el poder adquisitivo previo a la crisis del COVID-19, un objetivo respaldado por el último acuerdo de trasposición de la AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que establece la equiparación de los salarios medios de CyL con los del Estado durante 2023-2025. El informe de CCOO destaca que, desde la pandemia, los márgenes empresariales han crecido tres veces más que los salarios.

Fraile también enfatizó la necesidad de crear empleo como medida clave para retener a la población joven de nacionalidad española, que tiene dificultades para encontrar trabajo en sus ciudades de origen.

Si bien, explica, Castilla y León ha recuperado población desde 2022, el crecimiento se debe exclusivamente a la inmigración extranjera, manteniendo la Comunidad uno de los índices de envejecimiento más altos de España.

Finalmente, CCOO propone la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, argumentando que esto mejoraría la conciliación, contribuiría al reparto del empleo, ayudaría a combatir el envejecimiento y reduciría la brecha salarial de género.