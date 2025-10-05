La venta de habitaciones triunfa en Valladolid: "Reservamos las dos primeras en 24 horas y tenemos cientos de interesados"

Comprar una habitación en vez de un piso completo. Es el cambio de mentalidad que plantea Habitación.com para hacer frente al problema del acceso a la vivienda de los jóvenes. Esta empresa surgida en Barcelona ya ofrece habitaciones en Madrid, Valencia o Granada.

Hace unas pocas semanas desembarcó en Valladolid con las primeras cuatro habitaciones en venta, que ya no están disponibles. "Estamos súper contentos con la demanda que ha habido. Dos de las habitaciones se reservaron en menos de 24 horas, ya volaron, y las otras dos han recibido también muchísima demanda y ahora está el equipo tratando de ver a cuál de los clientes e interesados se encaja dentro de ellas", explica a El Español - Noticias CyL Oriol Valls, uno de los fundadores de la empresa.

Tal es la buena respuesta que anuncian que en unos días habrá más oferta disponible. "Sí, en Valladolid seguramente en la próxima semana o dos semanas van a aparecer algunas habitaciones más. Estamos viendo si son 8 habitaciones o 12 habitaciones adicionales".

Valls argumenta este goteo en su forma de crecer cuando llegan a una nueva ciudad, "siempre hacemos el mismo crecimiento de forma más o menos, digamos, sostenible y orgánica. No es la idea de repente salir con, me invento, 200 habitaciones".

Porque la filosofía de esta empresa no es comprar inmuebles, dividirlos en habitaciones y ponerlos a la venta. Según Oriol Valls, "tiene que ser un inmueble con cierto espacio y que esté en una de las zonas que consideremos interesante". Después realizan una reforma integral "quien compra está comprando un producto completamente nuevo, amueblado, con unos estándares de calidad altísimos, parece que estés comprando una habitación de hotel".

Habitación.com eligió Valladolid esencialmente por su población universitaria. "Hay 40.000 universitarios y hemos visto que es una plaza estratégica porque en la lista de espera nacional de 28.000 personas que tenemos, muchos han empezado a demandar Valladolid".

El siguiente paso será apostar por la obra nueva. Uno de los fundadores de la empresa asegura que "estamos mirando proyectos de obra nueva, buscar suelo en Valladolid y empezar a construir. Es un poco más lento, pero sacaremos después mas habitaciones de golpe".

Por el momento no se plantean que este nuevo modelo de vivienda llegue a otras ciudades de Castilla y León. "Tenemos visto León o Salamanca, pero no de forma inmediata".

Primera vivienda

El concepto está pensado esencialmente para la gente joven. Oriol Valls considera que este modelo de copropiedad residencial ayuda "al 86% de jóvenes que el INE dice que van a tener que compartir piso". El cambio de mentalidad viene en que en vez de pagar un alquiler, eres propietario de un activo que más tarde puedes vender.

"En lugar de tirar el dinero del alquiler a fondo perdido, en unos años tienes 20.000 o 30.000 euros ahorrados que son tuyos, y que incluso pueden servirte para la entrada de tu primera casa completa", explica Valls.

Por las habitaciones en venta en la plataforma se paga una mensualidad de 300 - 400 euros al mes que se van restando de los cerca de 35.000 euros que cuestan de media estas propiedades compartidas.

El cofundador de la plataforma equipara este modelo a "los pisitos de soltero" que se tenían hace décadas durante la etapa de los estudios o hasta que se formaba una familia. "Ahora ese pisito de soltero vale 350.000 euros y es imposible que un joven acceda a él".

La idea de crear Habitación.com surgió "de la propia necesidad" de dos emprendedores que se inspiraron en lo que está sucediendo en Estados Unidos, Canadá o Australia donde "el problema de acceso a la vivienda es todavía más exagerado".

Compartir el inmueble

Uno de los principales recelos de muchos de los que se interesan por este tipo de copropiedad compartida es tener que convivir con el resto propietarios del piso donde está su habitación. Según Valls "hacemos un filtro de afinidad para que el resto de propietarios tenga los mismos intereses y esté en el mismo momento vital".

En todo caso, para este empresario compartir las zonas comunes del inmueble no debería ser un problema. "Cuando tú compras un piso completo también compras una parte de las zonas comunes, del rellano o la piscina, y no te preocupas de la convivencia que pueda haber en el futuro con los vecinos. Esto es igual. Tú tienes tu zona privada que es tu habitación, más el baño si lo tuviese, más la terracita si la tuviera. Compartes la cocina y la sala de estar".

En este sentido subraya que no existe ningún problema legal para este tipo de copropiedad, "lleva existiendo en el derecho español desde 1880".

Habitación.com se expande con rapidez por España en un momento muy complicado de acceso a la vivienda en nuestro país. Fue creada a mediados de 2023 y la primera venta de una habitación se formalizó en febrero de 2024.