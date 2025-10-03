Daniel, empresario vallisoletano con dos fábricas en China: "Están a otro nivel, allí se crea lo barato y lo más caro"

Si han comprado en algunas de las plataformas de venta online más conocidas a nivel internacional seguro que se han encontrado con los productos comercializados por las distintas marcas de Emprendimientos Urbanos. Esta empresa de Valladolid dirigida por dos hermanos de 54 y 43 años es una de las más relevantes del sector del comercio electrónico nacional.

Fabrican productos para empresas de distribución como Amazon o Privalia. Están presentes en 20 marketplaces a nivel internacional con más de 12.000 referencias activas. El año pasado realizaron 200.000 envíos de sus productos de tecnología y moda.

Daniel España es uno de los responsables de esta empresa que tiene dos fábricas en China y otra en Italia. Pero la sede se mantiene en Valladolid porque romper con las raíces es muy complicado. "Si pudiera me la llevaría a China, no es por ganas. Pero claro irme y llevarme a mis hijos y que mis padres no vean a sus nietos... pues no".

Su aventura empresarial comenzó hace 15 años junto a dos hermanos. Uno de ellos trabajaba en una gran marca de distribución deportiva y al conocer el sector se decidieron a comercializar calzado que traían de Argentina. "Tenemos familia en Argentina, todo son casualidades".

"Lo distribuíamos en pequeñas tiendas, pero eso ya en el 2008 vimos que eso no tenía futuro. Y entonces, apostamos por el comercio electrónico", explica Daniel.

Ahí comenzó a generarse un gigante empresarial que actualmente tiene dos fábricas en China y una en Italia. Sus productos de moda y tecnología están presentes en todas las grandes plataformas de venta online. Incide Daniel España en que "las grandes quieren tenernos, porque nuestras marcas en Internet son reconocidas".

Fábricas en China

Estos empresarios vallisoletanos apostaron desde el inicio por China como lugar de fabricación de gran parte de sus productos. Asegura Daniel España que en Europa hay una imagen distorsionada del gigante asiático porque allí "se fabrica lo barato y lo más caro".

Según su experiencia Europa cree que tiene la vanguardia, pero no es así. En China "están a otro nivel completamente distinto al nuestro", y lo más importante "tienen las materias primas". Lo que hace sea más rentable e interesante fabricar allí aunque haya que transportar luego todos los productos al resto de países.

"Europa es consumo, porque el poder adquisitivo es alto, entonces nos dedicamos a consumir, no a fabricar ni a nada, a consumir. Estados Unidos apuesta por la innovación. Pero China es la fábrica del mundo", relata este empresario vallisoletano.

Además "son más disciplinados que nosotros" y tienen "una mentalidad de eficiencia y emprendimiento que nosotros hemos perdido hace mucho tiempo".

Vender desde Valladolid

Las instalaciones de Emprendimientos Urbanos en Valladolid están completamente digitalizadas. "Para nosotros entrar en un nuevo marketplace o una nueva web de venta es un proceso muy sencillo porque tenemos hecho todo el desarrollo informático".

Jugar en la primera división del sector del comercio electrónico les ha exigido también importantes inversiones. Desde 2021 robotizaron todos los almacenes. "Llevamos 4 años gastando mucho dinero pero se empieza a ver resultados, consigues un rendimiento muy alto en venta". Ahora son una de las empresas de comercio electrónico más potentes de Castilla y León y de España.

Lo más complicado de mantener su apuesta por Valladolid está en encontrar trabajadores con experiencia en este sector. Según Daniel España "yo sé a lo que me arriesgo, sé que tengo que formar a quien contrato y perder un año". El comercio electrónico "es un mundo súper dinámico" en que es necesario estar aprendiendo cada poco tiempo. Por eso siempre busca "gente despierta, que tenga ganas y no tenga miedo a los cambios".

Este empresario vallisoletano reconoce que "en Madrid las oportunidades son infinitamente más altas. O sea, estaríamos facturando a lo mejor el triple o el cuádruple, pero la familia tira". Porque en Castilla y León asegura que no han recibido ningún apoyo de las administraciones.

En todo caso, Daniel España destaca que Valladolid "es una ciudad muy cómoda para vivir, muy cómoda para trabajar y estás a dos horas de Madrid".