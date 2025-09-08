Maquinaria puntera para 58 pymes de CyL: "Queremos crear empleo y fijar población en el medio rural"

Leticia García en la visita de esta mañana Fotografía: Junta de Castilla y León

Leticia García, la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha anunciado hoy la resolución de la nueva convocatoria de subvenciones que están destinadas a financiar la adquisición de moderna maquinaria industrial.

La línea de ayuda ha duplicado su inversión, si nos atenemos a la convocatoria anterior para llegar hasta los 4.019.000 euros, que van a permitir que 58 pequeñas y medianas empresas de Castilla y León mejoren su producción.

También su competitividad ya que lo van a hacer introduciendo maquinaria puntera que tendrá un impacto positivo en el tejido industrial de la Comunidad.

Subvenciones

Las subvenciones concedidas, que financian un mínimo del 65 % de la inversión realizada, movilizarán una inversión total de 6.515.000 euros, contribuyendo a modernizar, diversificar e incrementar la capacidad productiva.

En la visita, también han participado el director general de Industria, Mariano Muñoz, la alcaldesa de la localidad, María del Mar Díaz, y el diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal.

La consejera ha recordado que el principal objetivo de esta línea de ayudas “es contribuir a la transformación del modelo productivo industrial de Castilla y León”, mediante “la incorporación de maquinaria moderna, automatizada y conectable, que permite mejorar la competitividad de las empresas y avanzar en su transformación digital”.

En este sentido, las ayudas buscan facilitar que las pequeñas empresas industriales puedan afrontar con éxito los desafíos derivados de los cambios tecnológicos, la sostenibilidad o la seguridad.

El objetivo, ha insistido la consejera, “es fortalecer el tejido productivo industrial, lo que tendrá un efecto multiplicador en la economía de Castilla y León, generando empleos de mayor calidad, más estables y mejor cualificados”.

Además, estas subvenciones tienen un impacto directo en la cohesión territorial. Al apoyar pymes industriales, “ubicadas mayoritariamente en el medio rural, contribuyendo a fijar población en el territorio y a generar oportunidades de empleo de calidad”, ha señalado Leticia García.

Invertir en maquinaria puntera

La empresa Alfredo Sanz, dedicada fundamentalmente a la fabricación de muebles de madera de cocina y baño, tiene su origen en un pequeño taller de autoempleo constituido en los años 80, convirtiéndose en pequeña empresa, con 9 trabajadores, en el año 2016 ampliando y diversificando su producción y extendiendo su mercado a todo el territorio nacional.

A través de la línea de ayudas de maquinaria industrial, esta pequeña empresa ha adquirido una máquina de última generación para mecanizar y automatizar los procesos de corte y fabricación de muebles de madera y otros materiales, mejorando la calidad y la precisión, reduciendo tiempos y realizando trabajos de gran valor añadido que no pueden resolverse de forma manual.

Con este equipo, la empresa puede alcanzar producciones de hasta 350 piezas/turno, logrando una producción más flexible y eficiente, además de ahorrar espacio en planta.

Además, este centro mecanizado, que ha contado con una subvención de 70.733 euros, está en línea con la Industria 4.0, permitiendo su conexión con los sistemas informáticos y logísticos de la fábrica para una producción mejorada, la carga remota de instrucciones y el envío de programas y listas de trabajos.

Más de 10 millones

La consejera ha señalado que este tipo de inversiones contribuyen a que “Castilla y León siga creciendo en producción industrial y en empleo, y ha recordado que la modernización de las pequeñas empresas industriales no es una opción, sino una necesidad para garantizar su viabilidad y su futuro”.

De ahí que la Consejería esté apostando por impulsar la modernización de las pequeñas instalaciones industriales a través de distintas líneas, poniendo a disposición de las empresas durante este ejercicio más de 10 millones de euros para facilitar su desarrollo tecnológico.

En este sentido, en las próximas semanas se resolverá también el programa de industria 4.0, que este año ha contado con un presupuesto inicial de 4 millones de euros ampliable hasta los 6 millones. Ayudas que se suman a las destinadas a mejorar la ciberseguridad industrial que en este ejercicio han subvencionado los proyectos de 27 empresas con una inversión inducida de 923.443 euros.

Estas líneas responden al compromiso de la Junta de Castilla y León con la innovación y el desarrollo tecnológico de las pequeñas empresas de la Comunidad a través de la colaboración público- privada, promoviendo el fortalecimiento del tejido industrial y la generación de empleo de calidad en todo el territorio