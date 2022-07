Garamendi: “Los pactos están para cumplirse y si se han firmado 18 a finales de diciembre, el Gobierno es el mismo”

Noticias relacionadas CEOE Castilla y León reconoce a los mejores empresarios de la Comunidad en la Catedral de Palencia

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió hoy en La Aguilera (Burgos) que “los pactos están para cumplirse” y que “si se han firmado 18 pactos a finales de diciembre, el Gobierno es el mismo”. De esta forma, se refirió a la "ruptura" del Diálogo Social en Castilla y León donde en la reunión ayer del Consejo del Diálogo Social, sindicatos y patronal volvieron a chocar contra el “muro” de Vox al no lograr un compromiso de que se cumplirán los 18 acuerdos alcanzados en el proceso de concertación, que se tendrán que “renegociar” pese a contar ya con dotación presupuestaria comprometida.

A preguntas de los periodistas antes de su intervención en la segunda jornada de la X edición del curso universitario ‘Prensa y Poder. En busca del futuro: digitalización, sostenibilidad y salud’, organizado por el colegio San Gabriel, bajo el título de ‘La empresa española ante el reto de la digitalización’, Garamendi desveló en primer lugar que acababa de hablar con el presidente de la patronal en Castilla y León, Santiago Aparicio, y aseveró: “Nosotros nunca rompemos, nosotros nos seguiremos sentando en la mesa”.

Sin embargo, subrayó que cuando la patronal se sienta a negociar “se hace con el Gobierno que elige el pueblo” pero precisó que “eso significa que como una herencia, el señor que llega hereda lo que se ha pactado”. Por eso, denunció que “lo que no me vale es decir ahora que todo lo que habíamos pactado en diciembre ya no vale y ahora hay que volver a sentarse”.

En este sentido, Garamendi reclamó “en sentido contrario”, dijo, que “ya está bien del adanismo” porque “parece que nos estamos inventando el país ahora, en todos los aspectos, también a nivel nacional, y todo parece que hay que revisarlo” para a continuación exclamar: “Estamos a setas no a Rólex”.

“Aquí estamos a lo que tenemos que estar y lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que 18 pactos cerrados con un Gobierno, con los trabajadores, los empresarios y el propio Gobierno se ponga en solfa absolutamente entero diciendo que hay que sentarse a hablar de nuevo”, manifestó. “Pues bueno, nos sentaremos, la gente se sentará, los empresarios de Castilla y León se sentarán y dirán: Allá ustedes”. “El Diálogo Social es algo mucho más potente, mucho más serio y no se puede jugar con él”, concluyó.

6.000 millones menos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que las empresas en España tienen 6.000 millones de euros menos de beneficio en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, y que en el periodo comprendido del año 2020 al 2021, los beneficios fueron de 100.000 millones de euros menos, citando los datos del INE.

De esta forma, el presidente de la patronal quiso contestar a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien aseguró hoy que el 83 por ciento de la subida de la inflación tiene que ver con los beneficios empresariales y no con los salarios, sobre los que ha insistido que tienen que seguir subiendo.

A preguntas de los periodistas antes de su intervención en la segunda jornada de la X edición del curso universitario ‘Prensa y Poder. En busca del futuro: digitalización, sostenibilidad y salud’, organizado por el colegio San Gabriel, bajo el título de ‘La empresa española ante el reto de la digitalización’, Garamendi declaró que “nosotros jugamos con datos”, que son, dijo, “datos fiables y reales” y añadió que “a partir de ahí, estamos dispuestos a hablar”. Sin embargo, recriminó al Gobierno central que CEOE “lo que no vamos a estar es en campaña electoral”.

Por otro lado, Antonio Garamendi también hizo alusión a la posible aprobación del ‘pacto de rentas’ con el fin de combatir los efectos de la alta inflación. Aunque la negociación continúa, Garamendi señaló que “el pacto de rentas no es cómo subimos el nivel de vida a la gente, que todos lo queremos, el pacto de rentas es saber cómo contenemos la inflación entre todos, esa es la gran diferencia”.

“Eso significa que todos tenemos que hacer el esfuerzo de contener esa inflación y algunos solo están en una clave electoral vendiendo el decir: no os preocupéis porque aquí nos vamos a subir lo que es con respecto a la inflación pero sin embargo me olvido del resto”, criticó. “Ese no es el pacto de rentas”, exclamó, y agregó: “El pacto de rentas es qué hacemos con nuestro país para que nuestro país sea competitivo y para que supere en estos momentos los problemas que estamos teniendo especialmente con respecto a la inflación”.

Asimismo, Garamendi reivindicó “responsabilidad” por parte de “todos” e hizo hincapié en que la CEOE “lo estamos siendo y lo hemos sido durante dos años” en los que recordó, “se han hecho quince pactos en estos momentos y estamos dispuestos a hacer otro”. Sin embargo, señaló que “un pacto de rentas no significa solo lo que dicen los sindicatos, que es que a mí me suben los salarios y al resto ya veremos”.

Por ello, abogó por la necesidad de “hacer que el país sea competitivo y que tenga productividad” y para ello, dijo, “tenemos que compartir en cierta medida lo que está pasando no solo en España sino también en Europa”. Así, recordó que “se está viendo como el euro ha caído un 20 por ciento desde que arrancó con respecto al dólar” y precisó que “este año, incluso el 10 por ciento”. “Estamos viendo los precios de la energía que bajan a todo.

En este contexto, el presidente de la CEOE incidió en la necesidad de “sentarnos todos”, incluido, dijo, el principal partido de la oposición (PP) porque “si es un pacto de Estado, es un pacto que tiene que superar un problema de media hora”. “Es decir, pacto de rentas sí, pero simple y sabiendo qué está pasando con realidad y jugando un partido de verdad para hacer a nuestro país competitivo”, sentenció.

Finalmente, reiteró que la patronal española “siempre nos sentaremos en la mesa” pero matizó que “no me vale llamarle algo a algo que no es” y que “no me vale que todo recaiga sobre nosotros diciendo que lo único que tenemos que hacer es subir los salarios en función de la inflación cuando no se puede”.

